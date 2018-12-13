Європейський союз на засіданні 13 грудня вирішив продовжити на наступні півроку економічні санкції проти Росії. Як повідомив голова Євроради Дональд Туск, лідери ЄС також закликали Росію негайно відпустити всіх захоплених українських моряків, повернути Україні кораблі і гарантувати вільний прохід суден Керченською протокою. На засіданні у Брюсселі лідери країн ЄС висловили підтримку Україні, її територіальній цілісності та українському народові через втручання Росії. Перед початком засідання голова європейської дипломатичної служби Федеріка Моґеріні спілкувалася з журналістами. (Відео Reuters)