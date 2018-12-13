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13 Грудень 2018, Київ 21:15
Новини | Міжнародні

ЄС вирішив продовжити санкції проти Росії

Санкції ЄС здебільшого стосуються російського банківського та енергетичного секторів

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Європейський союз вирішив продовжити на наступні півроку економічні санкції проти Росії, передає кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі.

Президент Європейської ради Дональд Туск пояснив рішення відсутністю прогресу у виконанні Мінських угод.

Санкції здебільшого стосуються російського банківського та енергетичного секторів. Їх вперше запровадили влітку 2014 року й відтоді щоразу продовжували на півроку.

Вони стали відповіддю на анексію Росією Криму й підтримку Москвою бойовиків на Донбасі в збройному конфлікті з українською армією.

Лідери ЄС також мають обговорити інцидент поблизу Керченської протоки, під час якого Росія захопила три українські кораблі та 24 моряків.

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