Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного і Азовського морів

Генеральна асамблея ООН ухвалила українську резолюцію по мілітаризації анексованого Росією Криму, Чорного і Азовського морів. Її підтримали 66 країн, проти проголосували 19, 72 утрималися.

Проект резолюції представив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Резолюція закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях.

Проти тексту документа виступила Росія. Іран і Сирія намагалися внести поправки в текст резолюції, проте їх відкинули країни-партнери України.

Литва, Естонія, Латвія, Польща, Нідерланди, Великобританія, США та інші країни підтримали проект резолюції України.

Верховна Рада затвердила указ президента про виконання ухвали РНБО і запровадження воєнного стану терміном до 26 грудня на територіях 10 областей України, що межують із Росією, окупованим Кримом і фактично підконтрольним Росії Придністров’ям у Молдові, де постійно дислоковані російські війська, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Серед причин цього було згадане різке нарощування Росією своїх військових сил біля кордону України, напруженість в Азовському морі, а також криза в Керченській протоці, коли російські війська з застосуванням зброї на ураження захопили 25 листопада як військовополонених українських військових моряків.