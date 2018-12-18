МЗС про схвалення ГА ООН ініційованої Україною резолюції: це «чіткий сигнал» для Москви

Широка підтримка в Генеральній асамблеї ООН резолюції проти мілітаризації анексованого Росією Криму, частин Чорного й Азовського морів є чітким сигналом, що Москва відповість за свої дії, заявляє Міністерство закордонних справ України.

«Широка підтримка нашої позиції стосовно Криму і засудження мілітаризації Чорного і Азовського морів є чітким сигналом для Російської Федерації: російські злочини і провокації не залишаються поза увагою світового співтовариства, а держава-агресор понесе відповідальність за правопорушення», – йдеться в заві МЗС 18 грудня.

У відомстві наголосили, що Україна підтверджує свою відданість політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського конфлікту, і нова резолюція буде використана в контексті зусиль України з деокупації своєї території, а також відновлення стабільності в регіоні Чорного й Азовського морів.

«Попри відчайдушні потуги РФ зашкодити схваленню документа, Генеральна асамблея ООН вкотре засудила тимчасову окупацію Кримського півострова Російською Федерацією як державою-окупантом і надіслала чіткий сигнал про невизнання спроби його анексії. Російська Федерація повинна забрати свої збройні сили з Криму та негайно припинити незаконну окупацію території України», – наголошують в МЗС.

Генеральна асамблея ООН 17 грудня ухвалила українську резолюцію щодо мілітаризації анексованого Росією Криму, Чорного і Азовського морів. Її підтримали 66 країн, проти проголосували 19, 72 утрималися. Проект резолюції представив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Резолюція закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях.

Проти тексту документа виступила Росія. Іран і Сирія намагалися внести поправки в текст резолюції, проте їх відкинули країни-партнери України.

Литва, Естонія, Латвія, Польща, Нідерланди, Великобританія, США та інші країни підтримали проект резолюції України.