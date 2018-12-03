Порошенко про права людини в Криму: «це – свавілля, безправ’я, тотальна мілітаризація»

Президент України Петро Порошенко заявляє про погіршення ситуації з правами людини в анексованому Росією Криму. Про це голова держави сказав, виступаючи на форумі «70 років Загальної декларації прав людини: порядок денний для України» 3 грудня в Києві.

«Якщо коротко характеризувати ситуацію з правами людини на території Криму, то це – свавілля, безправ’я, тотальна мілітаризація. Але тут коїться ще один злочин. Нищиться цілий народ – кримські татари. Окупаційна влада прагне зробити те, що не вдалося Сталіну – знищити лідерів, оголосивши Меджліс «екстремістською організацією», зруйнувати ідентичність і розчинити корінний народ Криму в російському «плавильному котлі», – сказав президент.

Порошенко наголосив, що Україна й надалі робитиме «все можливе для якнайскорішого повернення в Україну усіх заручників з окупованого Донбасу і з незаконно анексованого Криму, політичних в’язнів, які утримуються незаконно в російських тюрмах». Він закликав правозахисні організації, уряди і міжнародні організації працювати спільно задля досягнення цієї мети.

За даними правозахисників, понад 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії й окупованому нею Криму. Міністерство закордонних справ України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити утримуваних там українців.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».