Bellingcat: ФСБ Росії суперечить собі ж у заявах про інцидент у Чорному морі

Розслідувальна компанія Bellingcat провела аналіз даних оприлюднених як Україною, так і Росією, стосовно інциденту в Чорному морі, що завершився захопленням Росією українських кораблів та моряків і став першим випадком, коли російські збройні сили відкрито атакували українські збройні сили.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер відзначив один з висновків аналізу, а саме те, що стрілянина «найімовірніше відбулась у міжнародних водах».

Компанія провела детальний аналіз всіх джерел інформації у відкритому доступі і відновила хронологію подій 25 листопада цього року.

Розбіжності у заявах України та Росії стосувались того, чи відбувся інцидент у берегових водах біля Криму, чи в міжнародних водах. Варто відзначити, що після незаконної анексії Криму Росією, Росія вважає ці берегові води своїми. Однак, Україна та більшість міжнародної спільноти не визнають незаконну анексію Криму і, відповідно, прав Росі на ці води.

В Bellingcat окремо наголосили на даних, які оприлюднило російське ФСБ з детальним описом подій, включаючи ряд географічних координат.

ФСБ заявляє, що перше перехоплення та попереджувальні постріли, а також постлріли по «Бердянську» відбулись у «територіальних водах Росії». Однак, це не відповідає географічним даним, які вони самі і оприлюднили.

На жаль, відзначають розслідувачі, дані оприлюднені українською стороною не є надто докладними і не дозволяють зробити чіткий висновок про те, чи відбувся інцидент в міжнародних водах. В Bellingcat закликали Україну оприлюднити більш точні географічні дані інциденту.

На основі аналізу відкритих даних, розслідувачі дійшли наступних висновків: