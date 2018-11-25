Росія захопила українські кораблі у Керченській протоці: перші реакції

25 листопада три кораблі ВМС України, які прямували з Чорного моря в Азовське, – малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдовий буксир «Яни Капу», – були перехоплені російськими кораблями, при цьому корабель російських прикордонників цілеспрямовано таранив український буксир. Шестеро українців поранені. О 12-й ночі розпочалося позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони України​, в межах якого можуть запровадити воєнний стан. Як реагують українські високопосадовці та користувачі соцмереж? Радіо Свобода зібрало перші реакції.

Близько 8-ї вечора представник президента України в Автономній республіці Крим Борис Бабін повідомив, що російські прикордонники відкрили вогонь по українських кораблях.

Інформацію підтвердили у прес-центрі командування Військово-морських сил Збройних сил України. Станом на 22:20 відомо, що російські морські прикордонники і сили спецпризначення захопили три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому вже відомо про щонайменше шістьох поранених українців.

«Захоплено МБАК (малий броньований артилерійський катер – ред.) «Бердянськ» і РБК (рейдовий буксир – ред.) «Яни Капу», які буксируються. МБАК «Нікополь» заблокований та прямує у супроводі окупантів», – заявили військові про дії російських силовиків.

Згодом речник президента України оголосив, що президент України скликав воєнний кабінет.

Військовий експерт Юрій Касьянов ставиться до дій президента України скептично:

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва має схожу позицію: «Щоб не рвати на собі сорочки і не збирати військові кабінети, коли рак свисне, треба робити флот. Не беріть приклад із Ріната Лєонідича і його досвіду «погудім заради миру».

«Ми очікуємо, що Росія відновить свободу руху в Керченській протоці і закликаємо всіх дотримуватися максимальної стриманості для негайного зняття напруженості», – заявляє речниця Європейської зовнішньополітичної служби Майя Коціанчич.

«НАТО повністю підтримує українську суверенність і територіальну цілісність, включно із її навігаційними правами у територіальних водах. Ми закликаємо Росію забезпечити безеперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі відповідно до міжнародного права», – повідомила у своєму мікроблозі Твіттер представниця НАТО.

Секретар РНБО Олександр Турчинов оголосив про термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України, на якому можуть розглянути варіант введення військового стану в країні.

Народний депутат Мустафа Найєм пише:

Американський журналіст Саймон Островський зауважує, що Росія вже не вперше блокує водні шляхи в Криму. У 2014 році, коли Росія анексувала Крим, то затопила корабель у протоці, щоб не дати змоги вивести українські судна.

Народний депутат Ірина Геращенко повідомляє, що Україна ініціює позачергове засідання Радбезу ООН

«Ми просимо міжнародної підтримки та єдності перед агресивними діями Росії. Вимагаємо адекватної реакції від наших союзників та партнерів», – написав музикант та громадський діяч Святослав Вакарчук.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе пише: «Розраховуємо і на себе, і на демократичний світ»​.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков опублікував відео, як російське судно таранить український буксир в Азовському морі. При цьому встиг похизуватись тим, як МВС з допомогою спецзасобів це відео роздобуло. Варто відзначити, що відео було опубліковане в соцмережах та російських ЗМІ ще на годину раніше.

Віце-спікер Верховної Ради та голова Київської міської партійної організації «Самопомочі» Оксана Сироїд наголосила на потребі позачергового засідання Верховної Ради​.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що прокуратура і Служба безпеки України ведуть невідкладні слідчі дії щодо акту агресивної війни, який здійснила Росія.

То хто в результаті порушив закон?

Волонтер Роман Донік пише: «Зберігаємо спокій і чистимо зброю. Гірше, ніж в 14-му вже не буде. Встояли тоді, встоїмо і зараз».

Тим часом речниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Україну в провокації.

Тим часом під посольство Російської Федерації в Києві вже принесли шини активісти.

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