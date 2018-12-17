Волкер про полонених моряків, Керченську протоку і нові санкції проти Росії за Азов

Онлайн-брифінг спеціального представника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера тривав півгодини, протягом яких він спілкувався з понад сотнею журналістів по цілому світу. За цей час Волкер, який перебуває в Брюселі, зробив кілька резонансних заяв – щодо перспектив звільнення українських моряків, взятих у полон 25 листопада неподалік Керченської протоки, щодо додаткових санкцій проти Росії, підтвердив нарощення військового потенціалу Росією уздовж українських кордонів… Назагал, його заяви не були дуже оптимістичними, що може вказувати на складну ситуацію на Азові, в Керченській протоці, довкола Криму та на Донбасі, і що швидкого врегулювання всіх цих проблем не буде через небажання Кремля до позитивних зрушень.

Онлайновий прес-брифінг Курта Волкера тезово можна розділити на кілька блоків.

Отже, прямою мовою і тезово Волкер про:

КЕРЧЕНСЬКУ КРИЗУ

«Напад на український морський флот був дуже серйозним… Це перша, одностороння російська претензія на Керченську протоку, яка контролює доступ до Азовського моря. Раніше ми знали про претензії Росії на анексований Крим, з чим ніхто не погодився. Потім вони почали претендувати на територіальні води довкола Криму як на російські. А нині вони в односторонньому порядку претендують на всю Керченську протоку, яка є під їхнім контролем, що порушує двосторонню угоду з Україною від 2003 року».

Українські кораблі були обстріляні в міжнародних водах і саме там взяли в полон українських моряків. «Є юридичні питання, з яких ми не погоджуємось з Росією щодо Керченської протоки – свобода морської навігації до та з Азовського моря і доступ до українських (Азовських) портів».

ПРО ПОЛОНЕНИХ МОРЯКІВ

«Нині вони (росіяни) висувають звинувачення українським морякам, згідно з російським законодавством, що суперечить всім міжнародним нормам. Бо це військові моряки, які перебували при офіційному виконанні своїх обов’язків і вони не повинні підпадати під дії (російських законів), а підпадають під дії законів воєнного часу. З технічної точки зору вони є військовополоненими».

У спецпредставника Держдепартаменту, за його зізнанням, немає добрих новин про звільнення моряків. Не дивлячись на прохання США, Німеччини, ЄС звільнити моряків, Росія, як зауважив Волкер, сказала «Ні».

«Я б сподівався, що на знак доброї волі Росія могла б зробити це перед Різдвом, але наразі немає якихось ознак з боку Росії що вона може це зробити».

​ ПРО НАРОЩУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПРИСУТНОСТІ РОСІЇ БІЛЯ УКРАЇНИ

«Так, все це правда. Однак, це те, що не сталося в останні тиждень чи два – це те, що відбувалося протягом кількох років. Росія вторглася до України, забрала Крим, вона окупувала частину Донбасу і на території самої Росії вона збудувала значний військовий потенціал, а також і в Криму збудувала значну військову потугу. Все це протягом якогось часу.

«Військова присутність там значно більша, порівняно з часом, що передував початку конфлікту. І все це триває і далі».

ПРО РОЗШИРЕННЯ МАНДАТУ СММ ОБСЄ НА АЗОВ

Волкер каже, що мандат Спеціальної моніторгингової місії (СММ) ОБСЄ діє на цілій території України. І теоретично, це могло би включати й українські територіальні води.

«Проблема в тому, що в місії немає засобів, аби робити це, бо це б потребувало додаткових можливостей».

«Іншою проблемою є те, що Росія діє нині від свого імені – на відміну від Донбасу, де вона вдає що не задіяна і використовує маріонеток, яких виставляє попереду. У випадку ж Азовського моря і Керченської протоки Росія діє відкрито і від свого імені. Тому малоймовірно, що СММ (ОБСЄ) матиме змогу стежити і здійснювати моніторинг за діями Росії…

Ще одна перешкода: ОБСЄ діє на принципах консенсусу і Росія спробує заблокувати розширення роботи СММ ОБСЄ на Азов, каже Волкер.

САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ ЗА КЕРЧЕНСЬКУ КРИЗУ І ЗАБОРОНУ ЇЇ СУДНАМ ЗАХОДИТИ В МІЖНАРОДНІ ПОРТИ

«Ми маємо кошик санкцій, які стосуються Криму, ми маємо кошик санкцій, які накладені через небажання Росії втілювати Мінські угоди (на Донбасі), і ми говорили, що варто було б зробити в Азовському морі.

«Дискусія в Європі буде про те, чи це третій кошик санкцій, і чи це пов’язано з Кримом. Але є розуміння, що має бути якесь додаткове реагування і додаткові санкції і перелік додаткових осіб..

«І, як виглядає, це набуває якоїсь прихильності і я б не здивувався, якби це сталося протягом наступного місяця чи двох».

ПРО СИТУАЦІЮ НА ДОНБАСІ