Моґеріні прокоментувала твердження, що санкції ЄС щодо Росії не посилюються

Голова європейського дипломатичного корпусу Федеріка Моґеріні прокоментувала твердження, що Європейський союз не посилює санкцій відносно Росії – вона, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вважає це твердження невірним.

«У четвер голови держав та урядів ЄС подовжили на наступні півроку секторальні санкції щодо Росії, пов’язані з повною реалізацією мінських угод. Ці санкції мають тверду законну базу і чіткі політичні рамки. Тиждень тому Рада міністрів ЄС ухвалила новий список осіб, відповідальних за так звані «вибори» на сході України. Лише кілька місяців тому ми ухвалили нові санкції щодо підприємств, відповідальних за побудову Керченського мосту», – пояснила верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики.

На її переконання, той санкційний режим, який діє нині, відмінний від того, що діяв півроку тому. При цьому Моґеріні заявляє, що санкційний тиск на Росію з боку Євросоюзу базований на одностайності та чітких аналізах ситуації.

«Очевидно, що ситуація постійно перебуває в нашому полі зору, але санкції завжди засновані на оцінках, які мають дуже «гучну» законну базу й за одностайної підтримки з боку наших держав-членів», – заявила Федеріка Моґеріні.

Тим часом український прем’єр-міністр Володимир Гройсман зауважує, що для України санкції є нічим іншим, як «покаранням Росії за порушення міжнародного права, суверенітету, демократії».

«Якщо агресор продовжує агресію, то що, треба зняти санкції. Якщо хтось говорить про зняття санкцій, він ставить свій підпис під людовбивством, порушенням прав та свобод людей, порушенням міжнародного права. Тому така консолідована позиція є цілком зрозуміла для лідерів, які мають чіткі позиції щодо захисту демократії та прав людей», – заявив у Брюсселі голова українського уряду.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман і верховний представник ЄС із закордонних справ, віце-президент Європейської комісії Федеріка Моґеріні взяли у Брюсселі участь у п’ятому засіданні Ради асоціації Україна – ЄС.

Раніше 17 грудня посли країн-членів Євросоюзу погодили подовження на півроку терміну дії чинних економічних санкцій проти Росії. Офіційно це продовження мають затвердити протягом нинішнього тижня.

Перед тим, 14 грудня, лідери країн Європейського союзу майже автоматично продовжили на півроку інший пакет чинних санкцій, що накладають обмеження на Москву за захоплення Криму і за війну на Донбасі.

Але при цьому ЄС не додав очікуваного Києвом так званого «Азовського пакету» через захоплення Росією в результаті відкритого нападу з застосуванням зброї на ураження 24 українських моряків, які стали військовополоненими, і трьох їхніх кораблів. У Євросоюзі не знайшли консенсусу щодо посилення санкцій. Офіційно представники Німеччини і Франції заявили, що різкі кроки зараз зашкодили б переговорам Берліна й Парижа з Москвою про звільнення українських моряків, і наголосили на потребі «зменшувати напруженість».