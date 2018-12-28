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28 Грудень 2018, Київ 15:29
Новини | Політика

Полторак анонсував сто нових проходів суден через Керченську протоку

Полторак підкреслив, що Україна не відмовиться від проходів Керченською протокою до Азовського моря

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Міністр оборони України Степан Полторак анонсував нові проходи українських кораблів через Керченську протоку. Таку заяву він зробив 28 грудня в ефірі телеканалу ZIK, інформує прес-служба Міністерства оборони України.

«Буде і 20, і 30, і 100 (проходів через протоку – ред.), і це буде завжди, тому що Азовське море – це частина України. Маріуполь, Бердянськ, наші порти – це частина України, це частина нашої економіки. І ми точно не відмовимося від нашого права на вільний прохід через Керченську протоку із дотриманням всіх міжнародних норм», – сказав Полторак.

Він зазначив, що Росія побачила в планах України подальші проходи через Керченську протоку і бажання посилити угруповання в Азовському морі. Тому російська сторона «якраз і використала другу спробу для того, щоб здійснити провокацію з кораблями».

Раніше президент Росії Володимир Путін під час прес-конференціх в Москві заявив, що українські військові кораблі «не можуть просто шастати туди-сюди» через Керченську протоку без домовленостей із російськими прикордонниками.​

25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

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Всі 24 моряки також оголосили себе військовополоненими, відмовились давати свідчення і визнавати свою провину в нібито «незаконному перетині Росії».

​Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.

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