Україна готова до повномасштабної війни ‒ військовий експерт

В Україні 26 грудня 2018 року офіційно завершився режим воєнного стану, запроваджений у десяти областях країни 26 листопада терміном на 30 діб. Про це повідомив президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки та оборони (РНБО). Про підсумки воєнного стану, а також про те, які загрози зберігаються для материкової України з боку анексованого Росією Криму, в інтерв'ю Крим.Реалії розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко.

Генерал Романенко підкреслює: атака Росії на українські судна в Керченській протоці 25 листопада сама собою була достатньою підставою для запровадження воєнного стану. При цьому військовий експерт визнає, що подібні приводи були й раніше, починаючи з анексії Криму, проте в попередні роки Україна з об'єктивних і суб'єктивних причин не була готова до введення воєнного стану.

Зараз Україна розвиває ракетні системи залпового вогню з високоточними боєголовками, а також програму «Нептун» ‒ крилаті ракети класу «Берег-берег» і «Берег-корабель»

«На момент початку війни Україна була позбавлена ядерної зброї, а її ракетні озброєння були, фактично, знищені. При цьому за роки правління Януковича (колишнього президента України Віктора Януковича ‒ ред.) були знищені не тільки стратегічні, але й оперативні види озброєнь, і в України залишилася лише тактична зброя. Наприклад, у нас залишилися ракетні комплекси «Точка» та «Точка-У» дальністю 90-120 кілометрів з ракетами із завершеним терміном придатності. З початку війни ми змушені були у прискореному темпі відновлювати обороноздатність і нарощувати озброєння. Зараз ми розвиваємо ракетні системи залпового вогню з високоточними боєголовками, а також програму «Нептун» ‒ крилаті ракети класу «Берег-берег» і «Берег-корабель»; а також ракетну програму «Грім-2». За часів президентства Януковича міністра оборони України Михайла Єжеля запросили до Росії, і, повернувшись з цієї поїздки, він почав згортати «Грім-2» та інші оборонні програми. Саме тому, дивлячись на все, що відбувається, я звільнився у 2010 році, хоча мав можливість служити в Генштабі ще два роки до пенсії», ‒ зазначив Ігор Романенко.

За словами екс-заступника начальника Генштабу, радіус дальності розроблюваних сьогодні українських ракет все ще обмежений, однак, якщо використовувати для їх доставки літаки, обмеження фактично знімаються.

«Під час анексії Криму росіяни погрожували, що масово застосують ракетну зброю та літаки. Україна тоді була не готова до цього. Наші союзники також тиснули на нас, щоб ми вирішили питання мирно. Однак сьогодні Україна вже була готова до переходу в режим воєнного стану, і він був введений саме з міркувань безпеки, а не з політичних причин», ‒ підкреслює Романенко.

Поряд з цим військовий аналітик визнає: політичний аспект так чи інакше позначився на режимі воєнного стану, в першу чергу ‒ на його термінах.

Згідно з планами Генштабу України, воєнний стан має бути введений на період від двох місяців і більше

«У нас існують документи, розроблені Генштабом, наприклад, «Застосування збройних сил в разі початку широкомасштабної війни». Є різні варіанти та ступені секретності цих документів. Вони існували ще в 2014 році. Переведення державних структур у режим воєнного стану ‒ це серйозний процес, який має здійснюватися відповідно до цих планів. Так ось, згідно з планами, воєнний стан має бути введений на період від двох місяців і більше. В цьому випадку, у зв'язку з виборами, військовий стан був обмежений у часі й в території дії. До того ж в цьому випадку не виконувалися пункти, що стосуються цивільного населення (введення комендантської години, перевірка документів, можливість увійти до приватної квартири, використовувати майно громадян тощо). Люди не були готові до таких жертв, і на практиці нічого з цього не робилося. Фактично воєнний стан діяв тільки для структур безпеки та оборони», ‒ пояснив Ігор Романенко.

Проте, зазначає військовий експерт, позитивний ефект є від запровадження воєнного стану навіть у такому вигляді.

«Тепер, якщо нам знадобиться ввести повноцінний воєнний стан, державні структури будуть набагато краще готові до нього. При підготовці до бойових дій необхідно провести попередню та безпосередню підготовку. Для держави воєнний стан і є попередня підготовка державних структур до війни. Наприклад, підприємства військово-промислового комплексу були переведені на дво- і тризмінну роботу, що дозволило підготувати й модернізувати військову техніку в прискореному режимі. Окрім сектора оборони була вдосконалена робота правоохоронних органів, МНС та інших відомств. Більше коштів було виділено на патрулі, перевірки, що призвело до покращення кримінальної ситуації в областях, де діяв воєнний стан. Головною метою воєнного стану було підвищення бойового потенціалу секторів безпеки та оборони», ‒ пояснив генерал Романенко.

Разом з тим, як зазначає експерт, військова загроза з боку Росії не тільки не зникла, але й продовжує наростати.

«Росіяни розосередили своє угруповання, приблизно 80 тисяч осіб, ближче до українського кордону на низці напрямків. Наприклад, вони поставили «Іскандери» до кордонів на таку відстань, що вони вже можуть дістати до Києва. Ми ж, у свою чергу, отримали можливість висунути свої війська на тих же напрямках», ‒ повідомив колишній заступник начальника Генштабу.

За словами Ігоря Романенка, Україна також має намір захищати себе не тільки на суходолі, але й на морі.

Зараз навіть президент Росії Володимир Путін намагається відіграти назад і визнає, що Україна має право проводити через Керченську протоку свої бойові кораблі

«Саме для цього ми створюємо зараз військово-морську базу в Азовському морі. Зараз навіть президент Росії Володимир Путін намагається відіграти назад і визнає, що Україна має право проводити через Керченську протоку свої бойові кораблі. Ми ж, зі свого боку, маємо використовувати всі можливі засоби аудіо- та відеозаписи, фіксувати всі переговори російських екіпажів з пунктами управління, включаючи не тільки кораблі, а й авіацію. Відповідно, шлях українських кораблів від місця постійної дислокації до нової бази має висвітлюватися в режимі онлайн як для української громадськості, так і для міжнародної спільноти. І ми, безумовно, не відмовляємося від судноплавства в Чорному та Азовському морях. Цього літа ми проводили навчання на узбережжі Азовського моря, відпрацьовуючи удари артилерійських систем, систем залпового вогню, бомбардувальників і танків у морські цілі», ‒ додав він.

На думку українського аналітика, зі зростанням мілітаризації анексованого Криму російська загроза з боку півострова постійно зростає. До того ж, велика ймовірність того, що ядерна зброя вже присутня в Криму.

Росіяни відремонтували всі сховища ядерної зброї у Криму й заводять до Криму всі три компоненти збройних сил: морське, повітряне та наземне озброєння

«Якщо раніше рівень озброєння Чорноморського флоту перебував на тактичному рівні, то наразі він вже піднятий до стратегічного. Росіяни відремонтували всі сховища ядерної зброї у Криму й заводять до Криму всі три компоненти збройних сил: морське, повітряне та наземне озброєння. Сюди входять підводні човни, нові види літаків і вертольотів, зенітно-ракетні системи тощо. Представники кримських татар прямо стверджують, що ядерна зброя є в Криму. Я сам на 95% впевнений, що вона вже є на півострові», ‒ зазначає експерт.

За його словами, росіяни фактично самі зробили те, що в своїй пропаганді приписували до намірів НАТО ‒ створили збройне угруповання у південному підчерев'ї НАТО, готове до реальної війни з «геополітичним супротивником».

«До речі, для початку повномасштабної війни з Україною росіянам необхідно створити угруповання військ від 240 тисяч осіб. Позаминулого року на військових навчаннях вони створили угруповання у 250 тисяч осіб, тому можливість нового вторгнення в Україну з боку окупованого Криму зберігається», ‒ підкреслив генерал Романенко.