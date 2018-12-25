Росія може скористатись Різдвяними святами для ескалації агресії в Україні – аналітики США

Міністерство закордонних справ Росії виступило 24 грудня з низкою гучних заяв. Зокрема, речниця міністерства Марія Захарова заявила, що Росія «остерігається розгортання повномасштабних бойових дій» із боку України і навіть що Україна буцімто планує провести напад із використанням хімічної зброї.

Однак у США впливові експерти наголошують, що саме Росія може наростити агресію під час святкового сезону, пише видання Newsweek.

Москва «вторглась до Афганістану протягом Різдвяних свят у 1979 році і напала на Грузію під час сезону відпусток у серпні»

«Москва любить вчиняти агресію, коли світ не звертає уваги. Вона вторглась до Афганістану протягом Різдвяних свят у 1979 році і напала на Грузію під час сезону відпусток у серпні», – каже колишній посол США до України Джон Гербст у коментарі Newsweek.

«Слабка реакція Заходу на ескалацію Москвою війни проти України, коли вона захопила українські кораблі, також підвищує ймовірність нового удару Кремля, – каже Гербст, - як і неспокій у Вашингтоні після відставки і дострокового відходу (міністра оборони Джима) Маттіса».

Можливе також наростання ескалації в протистоянні за контроль над Азовським морем, вважає директор Центру дипломатії Байдена Майкл Карпентер.

Потенціал ескалації великий

«Росіяни прагнуть повного домінування над Керченською протокою та Азовським морем, а українці не хочуть віддавати контроль над власними територіальними водами і свободу проходження через протоку, і це їхнє право. Тому потенціал ескалації великий», – каже Майкл Карпентер.

«Мене непокоїть, що флот України надто малий, щоб ствердити свої права перед значно більшим (російським) Чорноморським флотом, тому, якби я радив Україні, я не намагався би проходити через протоку просто тепер», – каже аналітик.

Водночас дослідник групи громадських розслідувань Bellingcat Арік Толер вважає такі прогнози невиправданими.

«Чи були якісь наслідки для кар’єри для західних (як правило, американських) аналітиків, які публікують панікерські статті 6–8 разів на рік про те, що Росія готує повномасштабне вторгнення до України через якийсь непов’язаний інцидент або як порівняння з війною в Грузії або з Зимовою війною (агресією СРСР проти Фінляндії взимку 1939–1940 років – ред.)?» – саркастично зауважив дослідник у твітері.

«На кожен раз, коли хтось мав рацію стосовно Криму чи Донбасу навесні 2014 року або Дебальцева взимку 2014–15 років, є 50 болісно невірних «аналітичних праць», які прогнозують, що Росія захопить наземний перехід до Криму наступного тижня або направить війська з Придністров’я до Одеси», – додав він.