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14 Грудень 2018, Київ 10:55
Політика

Міністерство оборони США повідомляє про візит командувача ВМС України адмірала Воронченка

Будівля Пентагону - штаб-квартири міністерства оборони США. Вигляд з повітря. Арлінгтон, штат Вірджинія

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Командувач Військово-морських сил України адмірал Ігор Воронченко у Пентагоні зустрічається із головнокомандувачем американських ВМС Джоном Річардсоном та іншими представниками Міноборони США.

Як повідомили Голосу Америки у відомстві – темою зустрічі є розбудова співробітництва у сфері безпеки та запровадження нової стратегії ВМС України.

«Уряд США тісно працює із союзниками та партнерами у Європі та світі, щоб підтримати прагнення України до дипломатичного та мирного вирішення агресії Росії, включно із нещодавнім неспровокованим нападом на українські кораблі у Чорному морі», – пояснили у прес-службі Міноборони США.

Як вказано у Кримській декларації уряду США, Сполучені Штати відкидають спробу анексію Криму Росією. Тож, міністерство оборони США підтверджує підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які включають і територіальні води, та право українських кораблів користуватись міжнародними морськими шляхами.

Читайте ще: Волкер про «Кримську декларацію»: США продовжать тиск для відновлення цілісності України

Ігор Воронченко, раніше, у розмові із колишнім високопосадовцем Міноборони США Майклом Карпентером, серед іншого, заявив, що під час інциденту у Керченській протоці Росія умисне підготувала засідку для українських кораблів.

Командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко
Командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко

Колишній високопосадовець Пентагону і керівник Центру дипломатії Байдена Майкл Карпентер, який був головним спікером Tiger Conference-2018 закликав США « негайно забезпечити Військово-морський флот України крилатими протикорабельними ракетами, радіолокаторами для розвідки морських шляхів, спостереження та розвідувальних можливостей».

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