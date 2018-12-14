Міністерство оборони США повідомляє про візит командувача ВМС України адмірала Воронченка

Командувач Військово-морських сил України адмірал Ігор Воронченко у Пентагоні зустрічається із головнокомандувачем американських ВМС Джоном Річардсоном та іншими представниками Міноборони США.

Як повідомили Голосу Америки у відомстві – темою зустрічі є розбудова співробітництва у сфері безпеки та запровадження нової стратегії ВМС України.

«Уряд США тісно працює із союзниками та партнерами у Європі та світі, щоб підтримати прагнення України до дипломатичного та мирного вирішення агресії Росії, включно із нещодавнім неспровокованим нападом на українські кораблі у Чорному морі», – пояснили у прес-службі Міноборони США.

Як вказано у Кримській декларації уряду США, Сполучені Штати відкидають спробу анексію Криму Росією. Тож, міністерство оборони США підтверджує підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які включають і територіальні води, та право українських кораблів користуватись міжнародними морськими шляхами.

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Ігор Воронченко, раніше, у розмові із колишнім високопосадовцем Міноборони США Майклом Карпентером, серед іншого, заявив, що під час інциденту у Керченській протоці Росія умисне підготувала засідку для українських кораблів.

Колишній високопосадовець Пентагону і керівник Центру дипломатії Байдена Майкл Карпентер, який був головним спікером Tiger Conference-2018 закликав США « негайно забезпечити Військово-морський флот України крилатими протикорабельними ракетами, радіолокаторами для розвідки морських шляхів, спостереження та розвідувальних можливостей».

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