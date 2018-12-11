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11 Грудень 2018, Київ 09:33
Новини | Політика

Меркель закликала Путіна звільнити українських моряків

Меркель провела телефонну розмову з Путіним

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з російським президентом Володимиром Путіним закликала його звільнити українських моряків. Про це повідомили у прес-службі очільниці німецького уряду.

Зазначається, що у центрі розмови лідерів держав була ситуація у Керченській протоці. Меркель підкреслила важливість вільного проходу кораблів у цій зоні.

«Канцлер та президент також обговорили транзит російського газу через Україну у 2019 році», – ідеться у повідомленні.

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25 листопада 2018 року біля Керченської протоки російські кораблі атакували та захопили український буксир «Яни Капу» і два катери – «Бердянськ» і «Нікополь». Унаслідок агресії деякі моряки отримали поранення, а після так званого суду на території окупованого Криму всіх полонених вивезли до сусідньої Росії. Зараз їх утримують у слідчих ізоляторах у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

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