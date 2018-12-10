У Дніпрі підняли прапор ВМС України на підтримку військовополонених

10 грудня в Дніпрі біля будівлі обласної державної адміністрації під звуки військового оркестру підняли прапор Військово-Морських сил Збройних сил України – на підтримку моряків, захоплених російськими силовиками в Чорному морі 25 листопада.

В акції взяли участь кілька сотень представників силових структур, учасників бойових дій на Донбасі, родичів колишніх полонених, а також влада та громадськість.

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За інформацією організаторів, таким чином Дніпро долучилось до ініціативи Одеси з підтримки 24 українських моряків з малих броньованих артилерійських катерів «Нікополь» і «Бердянськ» та буксира «Яни Капу», які перебувають в полоні в Росії.

Прапор на флагштоці біля ОДА майорітиме тиждень – замість прапору області.

«Як військовий, я розумію родичів, матерів тих хлопців, які перебувають в полоні. Дуже важливо їх підтримати – матеріально, морально. Особливо важливо, що люди збирають кошти на адвокатів», – сказав начальник розвідки десантно-штурмового батальйону морської піхоти Євген Корогод.

Цього ж дня біля Дніпровської мерії після урочистого шикування під гімн України прапор українських ВМС підняли поруч із державним прапором і прапором міста Дніпра. У заході разом з учасниками бойових дій на Донбасі взяли участь вихованці ліцею митно-податкової справи.

«Ми прийшли підтримати українських моряків, яких незаконно утримують у тюрмі в Москві. Вимагаємо, щоб вони якомога швидше повернулися додому», – говорили вихованці ліцею.

25 листопада 2018 року біля Керченської протоки російські кораблі атакували та захопили український буксир «Яни Капу» і два катери – «Бердянськ» і «Нікополь». Унаслідок агресії деякі моряки отримали поранення, а після так званого суду на території окупованого Криму всіх полонених вивезли до сусідньої Росії. Зараз їх утримують у слідчих ізоляторах у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.