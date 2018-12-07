Український консул відвідав чотирьох полонених моряків у Москві – Денісова

Консул України Альберт Черняков в Москві відвідав кількох полонених моряків Військово-морських сил України, яких утримують у московському слідчому ізоляторі, повідомляє Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, Черняков відвідав Дениса Гриценка, Романа Мокряка, Юрія Без’язичного та Богдана Головаша.

«Наші хлопці ніяких скарг не висловлювали та тримаються мужньо. Зокрема, коли консул поцікавився у Дениса Гриценка його справами, він, як справжній капітан, у відповідь запитав: «Як почуваються поранені хлопці?». Всі переказували рідним, щоб ті не хвилювалися», – розповідає омбудсмен.

Денісова також повідомила, що моряки отримали посилки та одяг від волонтерів, 7 грудня їм переказали фінансову допомогу – 74 долари на особу.

За словами Уповноваженої з прав людини, Черняков планує відвідати інших шістьох полонених 11 грудня, а 12 грудня – ще п’ятьох.

Також Денісова додає, що консул вночі проти 7 грудня відвідав трьох поранених моряків у СІЗО «Матроська тиша». За його словами, попри осколкові поранення, їхній стан здоров’я задовільний. Також консул не підтверджує інформацію про те, що одному з полонених ампутували пальці руки.

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25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, які йшли з Одеси до Маріуполя, і захопили три кораблі й 24 членів їхніх екіпажів. Троє українських військових при цьому були поранені.

Росія звинувачує захоплених українських моряків у «незаконному перетині державного кордону». Українська прокуратура визнала їх військовополоненими.

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження воєнного стану у низці областей України.