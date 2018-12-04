Денісова розповіла про стан здоров’я полонених Росією українських моряків

Уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова поспілкувалася з російською колегою Тетяною Москальковою щодо стану українських моряків, полонених Росією.

Як розповіла їй Москалькова, військових відвідала московський омбудсмен Тетяна Потяєва.

«За її (Потяєвої – ред.) словами, вони отримують необхідне лікування, медикаменти, їм надано теплий одяг та взуття. Двоє з них вже виходять на прогулянки. Вони мають легкі ураження рук, у одного з них – пошкоджене сухожилля. Але, за її словами, це не призведе до ускладнень. У третього полоненого поранення обох ніг. Йому надано засоби пересування – милиці, і його камера обладнана зручностями для пересування. В цілому, за словами Тетяни Потяєвої, наші військові виглядають нормально», – розповіла Денісова.

Москалькова запевнила Денісову, що моряків може відвідати український консул, але, за інформацією самого консула, до цього часу офіційного дозволу на відвідування від російської влади він ще не отримав.

Російський адвокат Микола Полозов, який захищає одного з полонених військових, розповів у інтерв’ю Радіо Свобода, що до них не пускають ні консулів, ні адвокатів.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.