Клімкін обговорить з главами МЗС країн ЄС загострення ситуації в Азовському морі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 10 грудня приїде в Брюссель, де зустрінеться з главами МЗС держав-членів Європейського союзу. Про це повідомили у українському зовнішньополітичному відомстві.

Зустріч відбудеться в рамках засідання Ради ЄС із закордонних справ. На порядок денний якого винесене питання щодо загострення ситуації в Азовському морі та Керченській протоці

«Очікується, що міністри обговорять параметри комплексної відповіді ЄС на агресивні дії Росії, зокрема через посилення санкційного тиску на Кремль, а також шляхи сприяння Україні у звільненні українських військовополонених та допомоги українському Приазов’ю, яке потерпає від наслідків російської агресії на суші та на морі», – ідеться у повідомленні.

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25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, які йшли з Одеси до Маріуполя, і захопили три кораблі й 24 членів їхніх екіпажів. Троє українських військових при цьому були поранені.

Росія звинувачує захоплених українських моряків у «незаконному перетині державного кордону». Українська прокуратура визнала їх військовополоненими.

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження воєнного стану у низці областей України.