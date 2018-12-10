Росія готова до широкомасштабного наступу проти України на всіх напрямках – військовий експерт

Підтверджуються заяви президента України Петра Порошенка і начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка про нарощення російських військ навколо України. Фото супутника показують сотні російських танків за 18 кілометрів від кордону. Раніше Порошенко і Муженко заявляли, що біля кордону з Україною, в ОРДЛО і в Криму розгорнуто понад 80 тисяч російських вояків і 900 танків. Але у Росії звинувачують Україну в намірах завдати удару. Війна Росії і України: куди йдуть танки? Про це говорили у програмі «Ваша Свобода» експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Андрій Тетерук і російський журналіст Леонід Радзиховський.