Порошенко: Росія несе повну відповідальність за порушення прав людини на окупованих територіях

Через агресію Росії права українців на Донбасі та в Криму «фактично зведені нанівець». Про це ідеться в зверненні президента України Петра Порошенка з нагоди 70-ї річниці від дня ухвалення Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй Загальної декларації прав людини.

«Саме Росія нині нехтує найголовнішою цінністю людства – правом людини на життя. Про це свідчать жахливі доведені факти і сумна статистика. З початку збройної агресії Російської Федерації проти України, за даними ООН, понад 10 тисяч людей вбито, понад 23 тисячі зазнали поранення», – ідеться у зверненні.

Президент наголосив, що з початку агресії 1,5 млн мешканців Криму та Донбасу були змушені залишити свої домівки.

«Саме Росія несе повну відповідальність за порушення прав людини на окупованих територіях. Про це зазначено у більшості міжнародних документів, які ухвалені авторитетними міжнародними організаціями, зокрема такими, як Організація Об’єднаних Націй, Організація з безпеки та співробітництва в Європі, Парламентська асамблея Ради Європи та інші. Відповідні органи державної влади, активне громадянське суспільство продовжать збирати докази злочинів Російської Федерації проти України та наших співгромадян, які в подальшому доповнять доказову базу в Гаазі», – заявив Порошенко.

10 грудня виповнюється 70 років із дня ухвалення Загальної декларації прав людини. У 1948 році вона була проголошена резолюцією Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Положення Декларації прав людини лежать в основі міжнародного і національних законодавств. Вона складається з 30 статей.