Поліція фіксує злочини в ОРДЛО, щоб розслідувати тоді, коли буде змога – омбудсмен Нацполіції

Що змінюється у дотриманні прав людини поліцейськими? У поліції кожної області є співробітник, що стежить за тим, як силовики у роботі дотримуються прав людини. Він розбирається з незаконними затриманнями, стежить, як надають безкоштовну правову допомогу та медичну допомогу, перевіряє ізолятори тимчасового тримання. Як борються зі зловживаннями? Про це у розмові з уповноваженим голови Національної поліції з дотримання прав людини в Луганській області Іриною Ломковою.

– Є технічне оснащення підрозділів поліції: камери спостереження, які я маю перевіряти під час моніторингових візитів. Також є накази, які дає голова Національної поліції щодо недопущення заборонених предметів у службових кабінетах. Це все робиться для того, щоб не допускати таких випадків (насильства – ред.).

Плюс, у 2012 році зі зміною в Кримінальному кодексі наразі у працівників поліціі немає потреби це робити, тому що, якщо докази або зізнання отримано без підтвердження, в суді потім ці справи розсипаються.

– Ви працюєте як омбудсмен, тобто ви маєте контролювати органи поліції. Чи люди мають достатню довіру до вас, щоб до вас звернутися?

Я працюю в області, але не підпорядковуюсь керівництву поліції області

– Я маю великий плюс, тому що я працюю в області, але не підпорядковуюсь керівництву поліції області. Я підпорядковуюсь безпосередньо голові Національної поліції та керівнику управління, тому наразі за 2 роки моєї роботи я маю довіру як з боку населення, так і з боку працівників поліції, які до мене звертаються, коли мають проблемні питання що до законодавства, суперечливі питання.

Головне питання – чи є зміни? Я вважаю, що в Луганській області є зміни, зокрема, у розумінні прав людини працівниками поліції. Найголовніше для працівників поліції – розкриття злочину, але вони наразі постійно пам'ятають про те, що не можна порушувати для цього права людини.

У нас в Луганській області дуже змінилася ситуація з наданням безплатної правової допомоги. В 2016 році ми мали дуже багато порушень як з боку працівників поліції, так і з боку адвокатів. Але ситуація з правовою допомогою в нашій області дуже змінилася.

– Кордон між Україною і окупованими частинами Донбасу не є стіною, через яку не проходить інформація. Чи ви знаєте, що відбувається з того боку, і чи там люди знають, що відбувається тут?

– Я маю уявлення про ситуацію як тут, так і з того боку. Ті особи, які проживають на непідконтрольній території, якщо вони мають бажання, то вони мають інформацію. Поліція в Луганщині щотижнево друкує невелику газету. Ці газети обов'язково є на КПВВ Станиця Луганська.

Всі злочини кримінального характеру обов'язково фіксуються в поліції. Неважливо, що злочин стався на непідконтрольній території

Всі злочини кримінального характеру обов'язково фіксуються в поліції. Неважливо, що злочин стався на непідконтрольній території, поліція вносить цей злочин в єдиний реєстр досудового розслідування для того, щоб коли буде можливість це розслідувати, про ці злочини будуть пам'ятати, та в майбутньому їх розслідувати. Також працює СБУ і міжнародні організації, я співпрацюю з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, вони мають можливість опитувати людей на непідконтрольній території, вони мають можливість інколи потрапляти в місця несвободи. Вони не оприлюднюють цю інформацію, але вони мають цю інформацію.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ: