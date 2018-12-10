Потреба міжнародної відповіді на російську агресію (світова преса)

Іспанський часопис регіону Каталонія La Vanguardia пише про заклик міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ до негайного звільнення Росією українських моряків. Португальське видання Diario de Noticias заторкує деякі моменти конфлiкту України та Росії з причини захоплення росіянами у полон українських військовослужбовців.

Британська газета The Daily Telegraph розглядає проблеми на шляху створення нової незалежної православної церкви в Україні.

Іспанський часопис із регіону Каталонія La Vanguardia публікує статтю «ОБСЄ закликає Росію негайно звільнити затриманих українських моряків». Барселонське видання повідомляє про те, що міністри закордонних справ країн-членів Організації з безпеки та співпраці в Європі на своїй зустрічі оприлюднили заклик до уряду Росії з вимогою звільнення без жодних затримок українських моряків і повернення Україні їхніх трьох суден, захоплених росіянами 25 листопада. На додаток, газета пише, що помічник держсекретаря США з європейських і євразійських питань Весс Мітчелл, який брав участь у зустрічі від імені Держсекретаря США Майка Помпео, заявив, що Сполучені Штати і надалі накладатимуть санкції на Росію доки та країна не почне поважати Мінські мирні угоди і не поверне Україні Кримський півострів, анексований Кремлем 2014 року.

La Vanguardia веде далі, повідомляючи, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав ОБСЄ здійснити кроки щодо Росії у світлі російської агресії в Азовському морі та Керченські протоці, звинувативши Кремль у втручанні до внутрішніх справ інших країн, що призводить, за словами українського урядовця, до послаблення безпеки і втрати стабільності у цілому світі. Клімкін додав, що міжнародна спільнота має надати швидку і консолідовану відповідь на прояви російської агресії, бо лише заяв тут явно не достатньо, і, як на українського міністра, тут потрібні конкретні дії. З іншого боку, як пише каталонське видання, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знов висунув звинувачення проти України у тому, що він визначив як «саботаж» Києвом Мінських угод і «перешкоджання» українською владою способам розв’язання конфлікту на сході України.

Переклад твіту: «ОБСЄ закликає Росію негайно звільнити затриманих українських моряків»

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Провідне періодичне видання Португалії Diario de Noticias друкує матеріал із назвою «Україна оголошує про відправку військових кораблів до Керченської протоки». Часопис нагадує, що саме там два тижні тому російська берегова охорона захопила 3 українські військові судна разом із екіпажами. Ба більше, лісабонська газета додає, що росіяни вирішили судити українських військових моряків за, нібито, нелегальне проникнення до російських територіальних вод. Разом із тим часопис вказує, що рішення Києва спрямувати кораблі військово-морського флоту України до Керченської протоки може породити ще одну «гарячу точку» на мапі збройного конфлікту між Україною і Росією, витоки якого, на думку лісабонського видання, сягають повалення режиму проросійського президента Януковича внаслідок подій на Майдані у Києві.

Diario de Noticias нагадує своїм читачам, що українська влада запровадила воєнний стан на території 10 областей і перекинула бойові підрозділи війська до кордону з Росією, а також проводить активну підготовку резервістів. З огляду на захоплення у полон росіянами українських моряків, португальське видання пише, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наполегливо повторює, що українці буцімто порушили закон і постануть перед судом. Виступаючи на прес-конференції у Мілані, російський урядовець навіть заявив, що українські моряки порушили якісь неназвані міжнародні закони разом із законами Росії, нелегально увійшовши до територіальних вод Росії. Лісабонська газета повідомляє, що українських військовослужбовців попервах утримували в анексованому Росією Криму, а потім вже перевезли до Москви. Згідно з правниками, які захищають українських морків, їм загрожує до 6 років тюремного ув’язнення у разі, якщо їх визнають винними російські судові органи. Паралельно до цього, як завершує португальське видання, Пентагон повідомив про здійснення спостережницьких польотів над територією України з тим, аби ще раз підтвердити підтримку Сполученими Штатами України у ході останнього оберту ескалації конфлікту з Росією.

Переклад твіту: «Україна оголошує про відправку військових кораблів до Керченської протоки».

Популярний часопис із Великої Британії The Daily Telegraph вміщує матеріал «Україна проти Росії: всередині найбільшого розколу у православному християнстві за останні 350 років». Лондонське видання пише, що 15 грудня релігійні лідери України зберуться на об’єднавчий Собор із тим, аби закласти підвалини нової церкви і обрати первосвященика цієї церкви. Газета додає, що нинішня Українська православна церква Московського патріархату залишається лояльною Москві навіть після російської анексії українського півострова Крим 2014 року і активної підтримки Росією сепаратистів на сході України. Екзархи УПЦ (МП) порівнюють створення нової української церкви з тим, як англійський король Генріх VIII, на їхню думку, свого часу використав політичну змову, аби розірвати зв’язки Англії з католицтвом. Московська церква, як пише газета, розірвала відносини зі Вселенським патріархом Варфоломієм на підставі того, що той прихильно поставився до ідеї набуття автокефалії Українською православною церквою. За винятком кількох священників УПЦ (МП), представники цієї церкви відмовилися взяти участь у об’єднавчому Соборі. Цьому, за словами лондонського часопису, передувало досить копітке лобіювання цього питання у Константинополі з боку президента України Петра Порошенка, який у такий спосіб вирішив зменшити вплив Росії в Україні.

The Daily Telegraph веде далі, повідомляючи, що голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет звинуватив московську церкву у тому, що вона виконує функції агента Кремля в Україні.

«Без незалежної церкви не буде незалежної української держави, і Москва це добре знає», – зазначив Філарет у своєму інтерв’ю для британського часопису.

Лондонське видання додає, що багато хто підозрює священиків Московського патріархату у східній Україні у тому, що вони надають благословення зброї сепаратистів, або ж відмовляються служити для вояків українського війська. Колишній ватажок бойовиків Ігор Гіркін навіть стверджував, що мав особисту охорону, яка складалась із ченців Святогірської Лаври на Донбасі. Тим часом, часопис повідомляє, що окремі парафії церков Московського патріархату вже почали переходити до Київського патріархату, відколи розпочались бойові дії на Донбасі.

Насамкінець британська газета повідомляє, що 39% українських православних підтримують створення об’єднаної церкви, тоді як 29% проти цього. Решта ще не визначились, згідно з останніми опитуваннями.

Переклад твіту: «Україна проти Росії: всередині найбільшого розколу у православному християнстві за останні 350 років».