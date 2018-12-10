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10 Грудень 2018, Київ 20:33
Фотогалереї

Сім «валіз» із особистими речами кримчан, які залишили півострів – фото

У «Кримському будинку» в Києві з нагоди 20-ї річниці Декларації ООН про захист правозахисників відбулася презентація виставкового проекту «Валізи правозахисників», на якій серед інших представлені речі кримчан, які були змушені покинути півострів.

За інформацією організаторів, на експозиції також представлені валізи з речами правозахисників і активістів зі сходу України, Азербайджану, Білорусі, які через свою діяльність опинилися в небезпеці і рятували своє життя.

Виставка складається з семи «валіз» з особистими речами реальних активістів і правозахисників. За задумом організаторів, зміст валіз має стати предметом дослідження відвідувачами заради суб'єктивного відтворення образу сучасного правозахисника. Експозиція працюватиме в «Кримському будинку» до 14 грудня.
Експозиція працюватиме в &laquo;Кримському будинку&raquo; в Києві до 14 грудня
1 Експозиція працюватиме в «Кримському будинку» в Києві до 14 грудня
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Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв&#39;язках із забороненою в Росії організацією &laquo;Хізб ут-Тахрір&raquo;
3 Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір»
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