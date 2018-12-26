Воєнний стан завершено: які результати

Гості програми «Ваша Свобода»: Мирослав Гай, заступник голови Ради військового резерву при Генштабі ЗСУ; Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.

У жодній області Україні зараз вже немає воєнного стану. Президент України Петро Порошенко на засіданні РНБО заявив, що не продовжуватиме воєнний стан, оголошений 25 листопада.

Олександр Лащенко: Пане Гай, одразу після інциденту в Керченській протоці, коли мало бути рішення Верховної Ради, РНБО, президента України щодо запровадження воєнного стану в Україні, ви повністю підтримали запровадження воєнного стану. Через місяць ви дотримуєтеся такої ж точки зору?

Долар падає, бензин дешевшає, бо нафта у світі падає, а нам казали, що під час воєнного стану буде катастрофа

​Мирослав Гай: Воєнний стан виконав важливу функцію. Вперше за історію України введено такий правовий стан для всієї країни. Ми побачили, чи може країна жити і функціонувати нормально, минаючи якісь кризові явища. Може. Навіть під час воєнного стану отримали кредит від МВФ. Долар падає, бензин дешевшає, бо нафта у світі падає, а нам казали, що під час воєнного стану буде катастрофа! Тепер на майбутнє, якщо знову буде потрібно терміново запроваджувати воєнний стан в разі розширеної загрози з боку Російської Федерації, політикам буде неможливо маніпулювати, особливо проросійським, лякати населення міфами і міфологемами щодо воєнного стану.

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До військкоматів прийшло більше резервістів, ніж планувалося набрати Генштабом

За цей місяць спромоглися подивитися, чи готові загалом до воєнного стану, як, наприклад, швидко можемо зібрати оперативний резерв. Вперше масові збори так швидко і так незаплановано проводилися. Безпрецедентно – до військкоматів прийшло більше резервістів, ніж планувалося набрати Генштабом. Генштаб змушений був видати додатковий наказ, щоб частини, навчальні центри брали будь-яку людину, навіть якщо її зараз облікова спеціальність не потрібна, в першу чергу брали тих, хто самі поприходили і хочуть, щоб не збивати мотивацію людей. Система резерву базується на мотивованих резервістах. Цього разу масово були долучені новостворені підрозділи територіальної оборони. У них теж масові збори пройшли – 10 діб. Навіть позапланово можемо зібрати велику кількість учасників бойових дій, швиденько їх вдягнути і відправити, дати час державі розгортати додаткові підрозділи, проводити мобілізацію і вводити воєнний стан.

Дуже вдало він (воєнний стан – ред.) вирішив питання під час Об’єднавчого собору 15 грудня. Заборона росіянам в’їжджати на територію України – зіграла дуже потужну безпекову роль.

– Пане Мусієнко, яка ваша оцінка того, що був запроваджений воєнний стан у 10 областях України впродовж місяця?

Мабуть, багато хто отримуватиме прочуханку. У нас всі ж розслаблені, ніхто не готовий до цього був

​Олександр Мусієнко: Президент вже проміжні висновки сказав. Проблем набагато більше. Мабуть, багато хто отримуватиме прочуханку. У нас всі ж розслаблені, ніхто не готовий до цього був, виявилося. Як навчання, як відпрацювання, звичайно, це було корисно і потрібно. Добре, що є такий звіт. Бо президент сам зробив звіт, зробив роботу за військових, за інших сьогодні на засіданні РНБО.

Кожного звичайного громадянина, який не має стосунку до армії, має цікавити, як дбають про його захист і безпеку політики і військові. У даному випадку ніхто їхніх прав не порушував. Лякали ж, що будуть майно забирати, мобілізувати. Держава справляється. Наступу не відбулося. Якби відбувся, то готові. З політичної точки, президент може собі тут плюс поставити.

– Пане Гай, акт агресії був з боку Росії – Керченська протока, а на Донбасі не припиняється. Де-факто є вже спроба всю акваторію анексувати, як і Крим, з боку Росії. Можливо воєнний стан наполягти по всій території держави на невизначений термін? Або-або. Або не запроваджувати зовсім.

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Я маю підозру, що деякі обмеження громадянам Російської Федерації залишаться, навіть після зняття воєнного стану

​Мирослав Гай: Коли воєнні зверталися до президента, розповідаючи про загрози, про дані розвідки, які були, по-перше, просили по всій Україні, по-друге, на більш довгий термін. Президент не пішов на це політично, тому що не дуже схвально до цього наші іноземні партнери поставилися, всі побоялися, що це може бути, наприклад, зрив виборів; опозиція теж не давала голосів (бачили, який цирк відбувався у Верховній Раді), частина навіть нібито адекватних депутатів. Всі почали впадати в якийсь популізм щодо воєнного стану. В результаті президент пішов на вольове рішення і сказав: воєнний стан потрібен, але змушені знаходити компромісний варіант.

Я маю підзору, що деякі обмеження громадянам Російської Федерації залишаться, навіть після зняття воєнного стану. Тобто всі громадяни від 16-ти до 65-ти – це позитивне рішення. Ми психологічно зробили щеплення для українців. Вони побачили, що воєнний стан – це не кінець життя, це не економічна катастрофа.

Президент Путін виконує інформаційно-психологічну операцію, метою якої є вплив на наших іноземних партнерів. Він розповідає страшилки про порушення демократії, про нищення, про узурпацію влади. Тепер ми бачимо наприкінці місяця, що він – трепло. Його оціночне судження не базується ні на жодних фактах. Все, що він говорить – це вода. А ми показали, що Україна може навіть при таких загрозах, як є, вести себе цивілізовано, не порушувати права громадян, але при цьому поліпшувати обороноздатність держави.

– Секретар РНБО Олександр Турчинов в інтерв’ю українській службі ВВС не виключив варіанту, що Україна знову дасть наказ, щоб кораблі пройшли через Керченську протоку. Пане Мусієнко, як ви оцінюєте ймовірність цього? І які це матиме наслідки?

Олександр Мусієнко: Мені здається, що це вже теж певною мірою йде політика напередодні виборів. Секретар РНБО у даному випадку президента підставляє. Президент казав, що я не буду допускати жодних дій, пов’язаних з ескалацією в Азовському і в Чорному морях зараз, поки тим більше українських моряків ще не повернули з російського полону.

Разом з тим, ніхто не відступатиме від планів, що Україна дійсно має право на Азовське море, також у планах там розвиток і будівництво бази ВМС України... Хто каже про здаватися? Треба накопичувати міць, ресурси, укріплювати. Зараз американці дають 10 мільйонів доларів. Потрібно збільшувати українські ресурси, посилювати наш флот, щоб бути готовим до цього.