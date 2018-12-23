Атака з екрана телевізора. Для чого бойовики залякують «наступом» ЗСУ

Бойовики угруповання «ДНР» уже другий тиждень анонсують прорив лінії фронту українською армією. Спочатку атаку ЗСУ чекали біля Маріуполя, зараз – поблизу Горлівки. Навіщо бойовики сіють паніку серед людей на окупованих територіях Донбасу? У тому, що відбувається в населених пунктах, де наказано чекати активізації бойових дій, розбиралися журналісти спеціального проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Селище колись Тельманове, після декомунізації Бойківське – підконтрольна бойовикам територія. Це маріупольський напрямок, де нібито українська армія готує наступ. За версією угруповання «ДНР», на окупований районний центр чекає активізація бойових дій з боку ЗСУ.

Місцеві жителі тим часом по-різному реагують на повідомлення бойовиків про нібито ескалацію бойових дій.

«Звичайно, боюся, ми скільки пережили, скільки сиділи в підвалах», – розповідає пенсіонерка з Бойківського.

Інша жителька селища, навпаки, не вірить у можливий наступ. «Всередині я чомусь спокійна. Думаю, що у нас наступу ніякого не буде», – каже вона.

«Тут ОБСЄ працює, робить моніторинг, дивляться за всім цим, я думаю, не буде», – додає мешканець Бойківського.

У селищі все працює в звичайному, навіть передсвятковому режимі. Автовокзал приймає маршрутки з Донецька, в гімназії готуються святкувати Новий рік, а на ринку чекають покупців.

«Яка паніка – з ринку, з магазину йду. Люди вочевидь або гроші до Нового року притримують, або що – ажіотажу немає ні на що», – розповідає місцевий житель, якого Донбас.Реалії зустріли на ринку.

Інша жителька Бойківського теж запевняє: ажіотажу немає.

«Нічого ніхто не скупляє. Дивіться, що робиться – у людей просто немає фінансів», – каже вона.

«Терміново, наступ, криваві плани»

Спокій провінції різко дисонує з панікою, яку розганяють російські й підконтрольні бойовикам телеканали. «До Маріуполя з Бердянська рушила колона військової техніки», «Терміново! До Маріуполя ЗСУ стягують важку техніку» – типові заголовки останніх двох тижнів на таких телеканалах. Крім того, на російському телеканалі «Россия-1» у підсумковій програмі Дмитра Кисельова запевняють: у зв’язку із можливим наступом «для військових «ДНР» оголошено казармовий стан, скасовані звільнення і відпустки».

Іще 10 грудня в екстреному зверненні спікер російських гібридних сил в окупованому Донецьку Едуард Басурін заявив про підготовку наступу Збройних сил України на територію, підконтрольну угрупованню «ДНР». Причиною наступу він назвав захоплення територій Новоазовського і Бойківського районів.

Атакувати українська армія нібито повинна була 14 грудня. Час збіг, і бойовики видали нову дату. Тепер, за версією бойовиків, Україна завдасть удару 24 грудня. Той самий речник бойовиків Басурін каже: «противник не відмовився від своїх кривавих планів щодо наступу на маріупольському напрямі, а лише переніс їхній термін».

Нова не тільки дата, а й район заявленого штурму. Тепер це Світлодарська дуга і Горлівка.

Від жителів непідконтрольної Києву Горлівки вдається дізнатися, що біля населеного пункту періодично стріляють.

«Вчора як бахнули, трохи вікна не повилітали», – розповідає мешканка Горлівки.

Будинки з диктом замість шибок, чергові машини спостерігачів ОБСЄ – звична картина для околиці окупованої Горлівки. Чим далі від околиці і ближче до центру Горлівки, тим більше життя нагадує звичайну провінційну рутину. Хоча «страшилки» про активізацію бойових дій тут чули.

​«Нас лякають уже 5 років і переносять дати. Особисто я дуже сподіваюся, що це просто момент залякування».

«Раніше, на початку, хоч сірники брали, зараз вже люди навіть сірників не беруть. Стосовно товарів паніки немає, ну а так люди, звичайно, переживають».

«Я в магазині працюю – на борошно ажіотаж був, скупили все борошно у всіх магазинах, зараз мало не дефіцит. А на все інше – немає».

Що насправді відбувається на передовій із боку ЗСУ

Я думаю, що вони все ж таки бояться того, що у нас воєнний стан. Плюс вони залякали людей

В окопах українських військових картинка не змінюється ось уже кілька років. Ні воєнний стан, ні розмови бойовиків про наступ на передовій, кажуть вони, нічого не змінили.

Українські військові кажуть: дізналися про «наступ» від «сєпарів».

«Я думаю, що вони все ж таки бояться того, що у нас введений воєнний стан. Плюс у них же добре працюють нібито ЗМІ, вони залякали людей – ось і все. Там люди воюють нібито за щось – зробили просто таку ситуацію, що нікуди не підеш більше працювати, крім як у військкомат, ось вони і закликають всіх», – розповідає військовослужбовець ЗСУ з позивним «Сем».

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Із останніх «страшилок» – заяви про американських льотчиків, які будуть «бомбити Донбас», і британських інструкторів, які «готують теракти». Вже другий тиждень йдуть розмови про хімічну атаку.

Україна, зі свого боку, такі повідомлення називає психологічними атаками.

«Зазначені, а також інші психологічні акції російський окупаційний режим використовує для виправдання значних фінансових витрат на проведення так званих мобілізаційних заходів і скасування нібито у зв’язку з воєнною загрозою більшості соціальних програм» – так речник Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник прокоментував інформаційні атаки російських гібридних сил.

«Їм треба відволікати увагу на щось, тобто згуртування навколо уявної загрози. Людям просто забивають голову, відволікаючи увагу від нагальних реальних проблем, а «наступ»… я думаю, що він буде переноситися до 31 березня включно», – припускає координатор групи «Інформаційний спротив» Юрій Карін.

Чого варто побоюватися, за словами Юрія Каріна, так це реальних провокацій бойовиків. Адже, наприклад, за пропагандистськими розмовами про хімічну зброю в Сирії – було її реальне застосування.

Росії постійно потрібен привід, щоб мотивувати свою присутність на Донбасі

У програмі «60 минут» на телеканалі «Россия 1» обговорюють, нібито в Україні створене ударне угруповання задля вторгнення, а військова провокація з хімічною зброєю – підготовлена.

«Росії постійно потрібен хоча б якийсь привід, щоб мотивувати свою присутність на Донбасі. Вони постійно нагнітають ситуацію і кажуть, що Україна чи то готує хімічну атаку на Донбасі, чи то збирається проводити широкомасштабний наступ і захоплювати Донецьк, Луганськ, чи то кажуть про те, що тут ледь не неонацистський, нацистський режим», – каже керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Утім, усі ці заяви підконтрольних бойовикам ЗМІ хоч і створюють в окупації атмосферу страху, але особливого ажіотажу у людей вже не викликають.

«Побоювання? Знаєте, я скажу що: тільки щоб відразу, щоб не мучитися… А так – вже звикли напевно, вже, знаєте, навіть серце не «йокає», – каже жителька Горлівки.

Війна триває, і дивним чином вона розділила навіть окуповану Горлівку. Одна її частина нагадує прифронтове селище, а інша – провінційне донбаське містечко вдалині від лінії фронту.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)