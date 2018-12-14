Хімічна атака Донбас: чи піде на це Росія?

Вашингтонський центр вивчення війни прогнозує воєнну ескалацію Росії проти України. Зокрема, аналітики допускають хімічну атаку на Донбасі, щоб спровокувати масову істерію та ввести війська. Тимчасом спікер російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова, а також спікер угрупування «ДНР» заявляють про можливий теракт у Бахмуті, Горлівці та у Маріуполі зі сторони вже Збройних сил України, щоб нібито Україна могла піти у наступ на сепаратистів. Цей наступ очікується вже сьогодні, напередодні об’єднуючого собору, де буде створена українські помісна церква. Що відбувається? І чи зважиться Росія використати хімічну зброю як привід для війни? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили колишній посол України у США 2010-2015 років Олександр Моцик та керівник Центру воєнно-правових досліджень Олександр Мусієнко.

– Олександре, як ви трактуєте так повідомлення? Що відбувається?

В України немає ні бактеріологічної, ні хімічної зброї. Тому що з моменту розпаду Радянського Союзу ми її ліквідували або передавали на утилізацію.

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Олександр Мусієнко: Заяви, які не мають під собою жодного ґрунту. Кому в голову прийшло, що українська влада проти своїх громадян буде застосовувати хімічну зброю? У нас її немає. В України немає ні бактеріологічної, ні хімічної зброї. Тому що з моменту розпаду Радянського Союзу ми її ліквідували або передавали на утилізацію, до речі, у Російську Федерацію, бо вона збирає хімічну зброю по світу. Принаймні вона виступала гарантом знищення цієї зброї.

– А аміак, про який говорять представники угрупування? Це доступна речовина, яка отруює людей.

Олександр Мусієнко: Так, отруює. Але це не хімічна зброя. Треба розділяти, це різні речі. Одна справа, коли є аміак і це якась надзвичайна ситуація, коли бувають витоки й може бути отруєння. А хімічна зброя це розпилювання різних хімічних речовин, які здатні викликати або серйозне захворювання людини, або смерть. Бактеріологічна – це розпилювання різних вірусів.

І вже не перший раз звинувачували, що український уряд буде наступати, що ми нібито будемо застосовувати фосфорні бомби.

– Щільність цих повідомлень з боку Росії й групувань «Л/ДНР» збільшується. Розкручується певний сценарій, що Україна використає хімічні речовини, щоб спровокувати масову істерію. Навіщо?

Можливо, в «Л/ДНР» готуються до того, що може статися якась катастрофа, і вони намагаються діяти на випередження

​Олександр Мусієнко: Я спробував для себе це пояснити так. Український уряд неодноразово говорив, що Донбас знаходиться на межі гуманітарної катастрофи: сектор промисловості, виробництва. Окремі об’єкти потребують ремонту, модернізації, додаткового догляду. І, можливо, є якісь проблеми у так званих «Л/ДНР», про які вони нам не розповідають. Можливо, вони готуються до того, що може статися якась катастрофа, і вони намагаються діяти на випередження. Можливо вони володіють якоюсь інформацією, може якесь істотне забруднення повітря, можливо, води.

І вони зараз говорять, що Україна готується до можливих сценаріїв.

– Якщо прийняти вашу версію й станеться крупна аварія, сепаратисти звинуватять у цьому українську сторону. Як далі можуть розвиватися події? Навряд чи це робиться лише для того, щоб зняти з себе відповідальність. Це може бути використано як привід до введення військ?

Олександр Мусієнко: Я не думаю, що це буде використано. Може бути використано внутрішньо для Росії, для росіян.

Але що далі після катастрофи? Вони звинуватять Україну, а весь світ знатиме, що це не так. Зрештою, працює розвідка різних країн, вони ж не вірять російським новинам.

А російський народ буде вірити й це буде використано для подальшої агресивної риторики Росії. І що, вони далі підуть на підконтрольні Україні території? А для чого? Наражати себе на великий ризик? Буде нелояльне населення, це ув’язатися у серйозний бій – нести втрати людської сили й матеріальні втрати, це економічні причини, на Росію буде вчинений шалений санкційний тиск і політично-дипломатична ізоляція. Росія зараз робить навпаки, щоб з цієї ізоляції вийти.

– Вашингтонський центр вивчення війни прогнозує воєнну ескалацію Росії проти України. Це регулярні звіти. Зараз вони зібрали не тільки повідомлення про можливе використання хімзброї, можливо, це заяви Захарової та групувань «Л/ДНР», але й скупчення техніки в Західному воєнному окрузі Росії. Як бути з цими попередженнями?

Олександр Мусієнко: Ці попередження йдуть вже давно. Ще з того часу, коли Росія десять років тому проводила свої великі навчання «Захід» та імітувала тактичні ядерні удари по Копенгагену й Варшаві. Але тоді чомусь окрім Данії, Польщі й США нікого це не зацікавило. Це не нова історія. Росія не вчора і не п’ять років тому почала стягувати війська до кордону з Україною.

Можна було б спрогнозувати ситуацію, коли Росія готувала плацдарм для захоплення Криму й подальших дій. Так, і це відбулось. Але прогнозувати, що Росія може застосувати проти України зараз танки або іншу силу – це означає великі втрати й означає ув’язатися у велику війну в Європі. А отже це йти на величезний ризик. Це повний політичний крах.

Це може відбутися, якщо, перепрошую, з’їде повністю з котушок російське керівництво й пуститься у цю авантюру. А так, допустити, що це відбудеться, вважаю, малоймовірно.

– Олександре, розкажіть про Вашингтонський центр вивчення війни. І як ви ставитеся до цієї аналітичної записки?

Росія з початку війни проти України у 2014 році досі не зробила жодного кроку назад, весь час йшла вперед

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Олександр Моцик: Центр серйозний і він проводить серйозну роботу, аналізує ситуацію в російсько-українських відносинах і війну, яку Росія веде проти України. Стосовно тих чуток з російської сторони й можливих провокацій з боку України, то їх мета посіяти паніку серед населення окупованих територій і територій, які до них прилягають. Це ще один елемент гібридної війни.

Якщо подивитися у ретроспективному плані, то Росія з початку війни проти України у 2014 році досі не зробила жодного кроку назад, весь час йшла вперед.

Спочатку це був Крим, потім Донбас, повномасштабна війна – Дебальцеве, Іловайськ, зараз продовжується наступний етап, підключається Азов. Тому треба ставитися дуже серйозно до висновків цього інституту. І те, що останнім часом Росія постійно говорить у провокативному плані про буцімто підготовку України до наступу, це теж своєрідний елемент війни, який розрахований на те, якщо Росія сама розпочне великомасштабні бойові дії. Треба буди готовими до будь-якого сценарію.

Росія навіть за останні три місяці значним чином наростила свої військові сили на українсько-російському кордоні у порівнянні з тим станом, який був на вересень.

Поки що не видно дій з боку Росії, які б говорили про пониження рівня агресивної політики щодо України. Навпаки йде весь час підвищення температури.

– Олександре, Вашингтонський центр випустив записку про те, що Росія готує можливі хімтеракти як привід для війни. Чи готується США до такого сценарію і чого очікувати Україні?

Розмови Росія починає про всяк випадок. Якщо будуть крупномасштабні військові дії, реакція США, думаю, буде дуже різкою

​Олександр Моцик: Готовими треба бути, але давайте сподіватися, що хоча б не буде хімічних атак. Розмови Росія починає про всяк випадок. Якщо будуть крупномасштабні військові дії, реакція США, думаю, буде дуже різкою. Мова буде йти про драконівські санкції, це може бути відключення від системи SWIFT, також, думаю, Україні буде надаватися додаткова військова допомога, різні види оборонної зброї. І я думаю, що такий наступ консолідує і Європу, і США, тому що на сьогодні ми маємо певні розбіжності, зокрема торговельні.

​– З нами на прямому телефонному зв’язку кореспондентка Радіо Свобода у Маріуполі Ірина Горбасьова. З сепаратистського сайту наводжу цитату: «На території консервного заводу на вулиці Торговій у центрі Маріуполя знаходиться велика кількість з крупногабаритних місткостей з хімічним отруюючою речовиною, ймовірно, аміаком. Територію підприємства охороняють озброєні люди без розпізнавальних знаків». Ірино, чи відбувається щось на вулиці Торговій і як жителі Маріуполя налаштовані?

Ірина Горбасьова: Розберімося, чому саме консервний завод. На консервному заводі у невеликих кількостях для заправки холодильників аміак може використовуватись. Тож дуже правильно підібрали місце нібито присутньої отруйної речовини.

Я вже отримала інформацію від металургійних підприємств, від СБУ, МНС, МВС та від екологів, які слідкують за ситуацією. СБУ назвало інформацію від сепаратистів дезінформацією й провокацією, яку розповсюджують спеціально. Небезпеки немає.

У місті все спокійно, школи працюють, ніяких евакуацій. І екологи кажуть, що в атмосфері не присутній аміак у тій кількості, яка викликає отруєння.

– Угрупування «ЛДНР» лякають, що ЗС України піде у наступ. Чи можливо теоретично, щоб Україна просувалась лінією фронту?

Олександр Мусієнко: Якщо й просуватися, то мінімальними кроками. І я думаю, це не справа військових. Вони, звісно, можуть, але питання у політичному керівництво. Там мало хто розглядає на серйозному рівні такі плани.

Не буде відповідного наказу від головнокомандувача, я не думаю, що на сьогодні Порошенку це вигідно. Розв’язувати величезну військову кампанію це збільшення жертв, виросте число тих, хто не схвалюватиме такі дії. А напередодні вибори. І знову ж таки це означатиме позбавлення підтримки західних партнерів.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)