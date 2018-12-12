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12 Грудень 2018, Київ 18:50
Війна

Росія може готуватися до хімічної атаки проти України – центр ISW

«Росія може готуватися до фабрикування чи реального використання хімічної зброї в Україні, щоб створити фальшивий привід для ескалації проти України» – аналітики

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У щотижневій аналітичній доповідній «Russia in Review» вашингтонський Центр вивчення війни (Institute for the Study of War) прогнозує військову ескалацію Росії проти України. Автори наголошують: Москва вже створює всі необхідні для цього передумови. В тому числі є привід припускати, що Росія готується до хімічної атаки проти України, щоб спричинити масову істерію. Причин кілька: в тому числі й перешкоджання надання автокефалії українській церкві. При чому відсутність вагомої відповіді з боку НАТО лише «заохочує» російського президента Володимира Путіна на наступальні дії, переконані аналітики.

Москва наразі створює необхідні передумови для ескалації конфлікту з Україною, а саме – для відкритого вторгнення, йдеться в новій доповіді Центру вивчення війни. Серед іншого, Кремль поширює фальшиві наративи про те, що Україна і Захід готують неминучі атаки на Сході України, в тому числі й хімічні.

Навіщо?

Таким чином Росія може сфабрикувати докази хімічної атаки – або ж сама може її здійснити для посіяння хаосу та виправдання відкритого військового залучення російських збройних сил, а також створити умови для подальшого наступу, зауважують аналітики.

Росія готується до відкритого конфлікту

  • Із 2014 року Росія вела приховану війну на Сході України через підтримуваних нею сепаратистів. Тепер вона готується до прямого відкритого військового втручання в Україну, переконані аналітики.
  • Про це свідчать її військові підкріплення на суші, воді та у повітрі. Наприклад, вона нещодавно стягнула додатковий механізований полк до 150-ї мотострілкової дивізії у Південному військовому окрузі, що підтримає сухопутний наступ проти України.
  • Кремль також підвищив кількість бронетехніки уздовж російсько-українського кордону. Росія, ймовірно, також інтегрує додаткову повітряну техніку в уже існуючі підрозділи Південного військового округу і підсилює можливості Чорноморського флоту.
  • Москва до початку 2019 року планує додати чотири військові судна, включно з патрульними кораблями та тральщиками. Вона також провела відповідні навчання із залученням двох підводних човнів у Чорному морі 5 грудня.
Скупчення військової техніки поблизу Каменськ-Шахтинська, Ростовська область, Росія. (Зображення із Google Maps)
Скупчення військової техніки поблизу Каменськ-Шахтинська, Ростовська область, Росія. (Зображення із Google Maps)

Військові навчання як підготовка до наступу

  • Росія може також готувати свій Центральний військовий округ для підтримки Південного військового округу в умовах конфлікту. 1 грудня вона розпочала підготовку до військових навчань «Центр», проведення яких, за офіційним повідомлення, мали б відбутися не раніше від вересня 2019 року. Така рання підготовка до навчань не є типовою і може свідчити про підготовку до відкритого конфлікту з Україною під егідою військових навчань.
  • «Росія раніше вже використовувала військові навчання для прикриття підготовки до наступальних операцій», – мовиться в аналізі.
  • Початковий етап «Центру-2019» включає «перехід від миру до війни» та переміщення запасів і польових шпиталів для допомоги потенційним жертвам у боях. Росія може також готуватися дати відсіч на українську військову відповідь на ескалацію Росії в Азовському морі, що відбулася 24-25 листопада.
  • Росія могла підрахувати, що ці умови вказують на те, що їй потрібно розпочати ескалацію саме зараз.

Хімічна атака – сфабрикована або реальна

  • «Росія може готуватися до фабрикування чи реального використання хімічної зброї в Україні, щоб створити фальшивий привід для ескалації проти України», – кажуть аналітики.
  • Кремль вже наповнює інформаційний простір численними наративами з метою попередити місцеве населення в Україні, а також зобразити Захід в ролі агресора, ймовірно, щоб запровадити умови для майбутньої ескалації.
  • Один з наративів Кремля – що Захід готується до хімічної атаки на підконтрольній проросійським сепаратистам території.
  • Речник угруповання «ДНР» заявляв, що українські збройні сили розпочнуть напад на Маріуполь 14 грудня. «Ці фальшиві наративи можуть свідчити про зусилля Росії створити хибне обґрунтування очікуваного відкритого військового залучення», – пишуть автори.
  • Путін може прагнути таким чином також відволікти уряд Порошенка, щоб зірвати майбутню зустріч, яка офіційно має оголосити про автокефалію української церкви – що є значною втратою соціального впливу Путіна в Україні. Це спричинить масову істерію.

Росія так вже робила

  • Раніше Росія вже вдавалася до таких дій. Разом із сирійським режимом вони сфабрикували хімічну атаку в Сирії 24 листопада, на що Росія «відповіла» авіаційними ударами. США засудили фабрикування, але на рішучу відповідь не пішли. Тож Кремль може очікувати такого самого сценарію і в Україні, пояснюють аналітики.
В Анкарі під посольством Росії у Туреччині протестувальники виступають проти дій Росії в Сирії, 7 квітня 2017 рокуроку
В Анкарі під посольством Росії у Туреччині протестувальники виступають проти дій Росії в Сирії, 7 квітня 2017 рокуроку

Відсутність відповіді НАТО заохочує ескалацію

  • Росія пішла на ескалацію у Керченській протоці, атакувавши українські судна. У НАТО узгодити конкретний курс дій під час міністерської зустрічі 4–5 грудня не змогли.
  • Ба більше, члени НАТО продемонстрували «різні рівні занепокоєння» діями Росії. «Жодна із відповідей недостатня для протидії Путіну, у той час, як такі розбіжності, ймовірно, лише заохочуватимуть його», – мовиться в аналізі.
  • США продемонстрували найсильнішу відповідь на російську агресію, та її недостатньо для протидії подальшому наступу Росії на Україну.
  • ЄС, ймовірно, не узгодять додаткових санкцій: Франція та Німеччина проявили небажання запроваджувати подальші санкції та надали перевагу пошуку дипломатичних шляхів вирішення ескалації.

НАТО та США повинні бути готовими до ескалації

  • Росія раніше вже продемонструвала свою спроможність одночасно посилювати свої дії проти Заходу на кількох фронтах. Бездіяльність НАТО лише посилить її амбіції.
  • Тому в НАТО повинні бути готовими до того, що Росія наступатиме не лише в Україні, а й в інших місцях, наприклад, у Сирії, попереджають аналітики.

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