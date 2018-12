Росія може готуватися до хімічної атаки проти України – центр ISW

У щотижневій аналітичній доповідній «Russia in Review» вашингтонський Центр вивчення війни (Institute for the Study of War) прогнозує військову ескалацію Росії проти України. Автори наголошують: Москва вже створює всі необхідні для цього передумови. В тому числі є привід припускати, що Росія готується до хімічної атаки проти України, щоб спричинити масову істерію. Причин кілька: в тому числі й перешкоджання надання автокефалії українській церкві. При чому відсутність вагомої відповіді з боку НАТО лише «заохочує» російського президента Володимира Путіна на наступальні дії, переконані аналітики.

Москва наразі створює необхідні передумови для ескалації конфлікту з Україною, а саме – для відкритого вторгнення, йдеться в новій доповіді Центру вивчення війни. Серед іншого, Кремль поширює фальшиві наративи про те, що Україна і Захід готують неминучі атаки на Сході України, в тому числі й хімічні.

Навіщо?

Таким чином Росія може сфабрикувати докази хімічної атаки – або ж сама може її здійснити для посіяння хаосу та виправдання відкритого військового залучення російських збройних сил, а також створити умови для подальшого наступу, зауважують аналітики.

Росія готується до відкритого конфлікту

Із 2014 року Росія вела приховану війну на Сході України через підтримуваних нею сепаратистів. Тепер вона готується до прямого відкритого військового втручання в Україну, переконані аналітики.

Про це свідчать її військові підкріплення на суші, воді та у повітрі. Наприклад, вона нещодавно стягнула додатковий механізований полк до 150-ї мотострілкової дивізії у Південному військовому окрузі, що підтримає сухопутний наступ проти України.

Кремль також підвищив кількість бронетехніки уздовж російсько-українського кордону. Росія, ймовірно, також інтегрує додаткову повітряну техніку в уже існуючі підрозділи Південного військового округу і підсилює можливості Чорноморського флоту.

Москва до початку 2019 року планує додати чотири військові судна, включно з патрульними кораблями та тральщиками. Вона також провела відповідні навчання із залученням двох підводних човнів у Чорному морі 5 грудня.

Військові навчання як підготовка до наступу

Росія може також готувати свій Центральний військовий округ для підтримки Південного військового округу в умовах конфлікту. 1 грудня вона розпочала підготовку до військових навчань «Центр», проведення яких, за офіційним повідомлення, мали б відбутися не раніше від вересня 2019 року. Така рання підготовка до навчань не є типовою і може свідчити про підготовку до відкритого конфлікту з Україною під егідою військових навчань.

«Росія раніше вже використовувала військові навчання для прикриття підготовки до наступальних операцій», – мовиться в аналізі.

Початковий етап «Центру-2019» включає «перехід від миру до війни» та переміщення запасів і польових шпиталів для допомоги потенційним жертвам у боях. Росія може також готуватися дати відсіч на українську військову відповідь на ескалацію Росії в Азовському морі, що відбулася 24-25 листопада.

Росія могла підрахувати, що ці умови вказують на те, що їй потрібно розпочати ескалацію саме зараз.

Хімічна атака – сфабрикована або реальна

«Росія може готуватися до фабрикування чи реального використання хімічної зброї в Україні, щоб створити фальшивий привід для ескалації проти України», – кажуть аналітики.

Кремль вже наповнює інформаційний простір численними наративами з метою попередити місцеве населення в Україні, а також зобразити Захід в ролі агресора, ймовірно, щоб запровадити умови для майбутньої ескалації.

Один з наративів Кремля – що Захід готується до хімічної атаки на підконтрольній проросійським сепаратистам території.

Речник угруповання «ДНР» заявляв, що українські збройні сили розпочнуть напад на Маріуполь 14 грудня. «Ці фальшиві наративи можуть свідчити про зусилля Росії створити хибне обґрунтування очікуваного відкритого військового залучення», – пишуть автори.

Путін може прагнути таким чином також відволікти уряд Порошенка, щоб зірвати майбутню зустріч, яка офіційно має оголосити про автокефалію української церкви – що є значною втратою соціального впливу Путіна в Україні. Це спричинить масову істерію.

Росія так вже робила

Раніше Росія вже вдавалася до таких дій. Разом із сирійським режимом вони сфабрикували хімічну атаку в Сирії 24 листопада, на що Росія «відповіла» авіаційними ударами. США засудили фабрикування, але на рішучу відповідь не пішли. Тож Кремль може очікувати такого самого сценарію і в Україні, пояснюють аналітики.

Відсутність відповіді НАТО заохочує ескалацію

Росія пішла на ескалацію у Керченській протоці, атакувавши українські судна. У НАТО узгодити конкретний курс дій під час міністерської зустрічі 4–5 грудня не змогли.

Ба більше, члени НАТО продемонстрували «різні рівні занепокоєння» діями Росії. «Жодна із відповідей недостатня для протидії Путіну, у той час, як такі розбіжності, ймовірно, лише заохочуватимуть його», – мовиться в аналізі.

США продемонстрували найсильнішу відповідь на російську агресію, та її недостатньо для протидії подальшому наступу Росії на Україну.

ЄС, ймовірно, не узгодять додаткових санкцій: Франція та Німеччина проявили небажання запроваджувати подальші санкції та надали перевагу пошуку дипломатичних шляхів вирішення ескалації.

НАТО та США повинні бути готовими до ескалації