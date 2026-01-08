Нове загострення під Покровськом: армія РФ штурмує місто поруч

Вранці 8 січня Генштаб повідомив про різке загострення ситуації навколо Покровська – за добу армія Росії здійснила там 77 атак. За добу до цього було 44.

Штурми, як повідомили у відомстві, відбувалися на всьому протяжному Покровському фронті – від Шахового до Філії. 46-та ОАеМБр оприлюднила і відео механізованих атак агресора, які, як повідомила, були відбиті.

Зважаючи на це, один з пріоритетів армії РФ тут – місто Родинське на північ від Покровська і Мирнограда. 28 грудня минулого року російське Міноборони заявило про його захоплення, що спростували 31 грудня в 1-му корпусі НГУ «Азов», який обороняє місто. В наступних повідомленнях корпус наголошував, що оборона Родинського триває.

Родинське, як і село Гришине на північний захід від Покровська, судячи з усього, залишаються останніми населеними пунктами, які дозволяють Силам оборони утримувати північ Покровсько-Мирноградської агломерації – через них проходять логістичні шляхи українського гарнізону.

На мапі DeepState Родинське практично повністю перебуває в «сірій зоні» – останніми днями аналітики фіксували просування агресора не тут, а в бік Добропілля і Костянтинівки.

