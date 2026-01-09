У Бєлгородській області РФ заявляють, що після нічних ударів без світла залишились понад 500 тисяч людей

У Бєлгородській області Росії після нічних ударів ЗСУ 556 тисяч людей залишилися без електроенергії та тепла, заявив голова регіону В'ячеслав Гладков.



За його словами, без тепла залишилося майже стільки ж людей, насамперед це мешканці 1920 багатоквартирних будинків, майже 200 тисяч людей без води та водовідведення.



Вночі Гладков повідомив про серйозні пошкодження на об'єкті інфраструктури.

Телеграм-канал «Пепел» писав, що удар був по ТЕЦ «Луч» та підстанції «Сторожевая», внаслідок чого Бєлгород був повністю знеструмлений. Жителі Грайворонського, Шебекинського, Яковлівського та Ракитянського округів також повідомляли про повне або часткове відключення світла. Через відсутність електроенергії в деяких муніципалітетах зникли водопостачання та інтернет.



Губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков заявив, що внаслідок української атаки пошкоджено об’єкти комунальної інфраструктури міста Орел – здійснюється перезапуск систем водо- та теплопостачання Заводського, Північного та Залізничного районів міста.

Міноборони Росії звітувало про п’ять збитих українських дронів над чотирма регіонами в ніч на 9 січня: два безпілотники було збито над Брянською областю РФ, по одному – над Бєлгородською, Ростовською та Орловською областями. Гладков наголосив, що Бєлгородська область РФ була обстріляна ракетами. Українські військові удари поки не коментували.

Українська сторона наразі ці повідомлення не коментувала.



Російські військові регулярно обстрілюють об’єкти енергетики в Україні, через що нерідко трапляються відключення електроенергії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



