У Києві через удар РФ пошкоджена будівля посольства Катару – Зеленський

У Києві внаслідок нічного російського удару пошкоджена будівля посольства Катару, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Окрім звичайної нашої цивільної інфраструктури й енергетичних об’єктів, цієї ночі російським дроном була пошкоджена будівля посольства Катару. Держави, яка так багато робить для посередництва з Росією, щоб звільняти військовополонених і цивільних, які утримуються в російських тюрмах», – зазначив президент.

Він засудив російський удар, внаслідок якого в Києві загинули чотири людини, ще 25 – зазнали поранення, а також пошкоджені 20 житлових будинків.

«Атака саме тоді, коли відбувається значне похолодання. Саме проти звичайного життя звичайних людей… Потрібна чітка реакція світу. Передусім Сполучених Штатів, на які в Росії дійсно зважають. Росія повинна отримувати сигнали, що це її обов’язок – зосередитися на дипломатії, і відчувати наслідки щоразу, коли знов зосереджується на вбивствах і руйнації інфраструктури. Також сьогоднішній удар максимально гучно нагадує всім нашим партнерам, що підтримка ППО для України – це постійний пріоритет. Не можна втратити жодного дня в постачанні, у виробництві, у домовленостях», – додав він.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи пошкодження будівлі катарської дипмісії, наголосив, що російський удар є грубим порушенням Віденської конвенції і нагадуванням про те, що «російська жорстокість не знає меж».

«Ми готові надати всю необхідну допомогу нашим катарським колегам. Ми закликаємо держави Перської затоки відреагувати дипломатичними каналами та публічно на безвідповідальні та небезпечні дії Росії», – написав він у соцмережі X.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що у Києві внаслідок російського удару в ніч проти 9 січня пошкоджені 40 об’єктів, із них 20 – це житлові будинки. У міській прокуратурі додали, що, зокрема, пошкоджена будівля одного з посольств, вибиті вікна у дитячому садочку, пошкоджене трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет, заправна станція.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом для удару, основною ціллю якого була Київщина, російські військові використали 36 ракет і 242 БпЛА (близько 150 із них – «Шахеди»). Зокрема, у ЗСУ підтвердили застосування силами РФ балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустин Яр, Астраханської області РФ. При тому, що, як повідомили військові, 244 цілі знешкодила ППО, зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Міністерство оборони Росії вранці визнало, що застосувало для удару по Львівщині балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у відповідь на удар Україна ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також реагування в рамках ЄС, Ради Європи й ОБСЄ.

У Києві внаслідок удару загинули чотири людини, 25 постраждали, серед жертв є медики і рятувальники. У місті також є перебої в водопостачанням і опаленням. На Київщині влада повідомляла про руйнування і 5 постраждалих.