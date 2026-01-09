Міненерго: через удари РФ знеструмлені Славутич, понад пів мільйона споживачів у Києві

Внаслідок російських обстрілів у ніч проти 9 січня суттєвих пошкоджень зазнали об’єкти системи передачі електроенергії – підстанції і повітряні лінії, а також об’єкти генерації, повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

«Станом на ранок у Києві й Київській області знеструмлено понад 500 тисяч споживачів. Через пошкодження мереж на Лівобережжі Києва та в частині Київської області запроваджені аварійні відключення. На Правобережжі столиці діють графіки погодинних відключень. Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру знову знеструмлене місто Славутич. Станом на ранок без електропостачання залишаються близько 3 тисяч абонентів у Чернігівській області», – зазначив він.

Крім того, за даними Міненерго, через снігопади на ранок повністю або частково знеструмлені понад 1000 населених пунктів у низці областей, найбільше у Київській і Чернігівській. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання, кажуть у міністерстві.

У Міненерго додали, що для стабілізації ситуації в енергосистемі у кількох регіонах запроваджені графіки аварійних відключень, а у більшості областей продовжують діяти графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу.

«Протягом дня планується повернення до графіків погодинних відключень у всіх регіонах, окрім Лівобережжя Київської області», – кажуть у Міненерго.

Тим часом прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що заслухала доповіді МВС, Міненерго, Мінрозвитку щодо наслідків нічного масованого обстрілу і негоди, і додала, що «цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні – це енергетичний терор і спроба перетворити зиму на зброю».

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом для удару, основною ціллю якого була Київщина, російські військові використали 36 ракет і 242 БпЛА (близько 150 із них – «Шахеди»). Зокрема, у ЗСУ підтвердили застосування силами РФ балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустин Яр, Астраханської області РФ. При тому, що, як повідомили військові, 244 цілі знешкодила ППО, зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Міністерство оборони Росії вранці визнало, що застосувало для удару по Львівщині балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у відповідь на удар Україна ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також реагування в рамках ЄС, Ради Європи й ОБСЄ.

У Києві внаслідок удару загинули чотири людини, 25 постраждали, серед жертв є медики і рятувальники. У місті також є перебої в водопостачанням і опаленням. На Київщині влада повідомляла про руйнування і 5 постраждалих.



