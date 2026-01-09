На Київщині з-під завалів після удару РФ дістали цілу родину – влада

У Броварському районі на Київщині рятувальники після російських обстрілів дістали з-під завалів чотирьох людей із однієї родини, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Врятовано чотирьох людей – родину з Броварщини: маму, тата, бабусю і п’ятирічну дитину. Їх дістали з-під завалів після ворожого обстрілу. Усі отримали медичну допомогу і перебувають у лікарні», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що вночі російські військові атакували майже всі райони Київської області: через обстріли виникли пожежі в житлових будинках і господарських спорудах на Броварщині, Обухівщині й Бориспільщині.

Очільник Київської ОВА Микола Калашник додав, що постраждалу родину шпиталізували з отруєнням чадним газом.

«Ще один чоловік через ворожі обстріли отримав різану рану передпліччя. Вся необхідна медична допомога надана на місці», – зазначив Калашник.

За його словами, наслідки удару фіксують у чотирьох районах області.

«Вишгородський район – пошкоджено приватний будинок. Обухівський район – пошкоджені складські приміщення і приватний будинок. Броварський район – пожежі у трьох приватних будинках, виробничо-складській будівлі та гаражах. Усі вони ліквідовані. Бориспільський район – пошкоджено два приватні будинки», – написав Калашник у телеграмі.

Повітряні сили ЗСУ вночі повідомляли, що армія РФ атакувала Київ, а також Київську область ударними дронами, крилатими і балістичними ракетами, лунали численні вибухи. У Києві відомо про чотирьох загиблих і близько двох десятків постраждалих.

Напередодні про високий ризик повітряного удару РФ попереджали президент України Володимир Зеленський і посольство США в Україні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.