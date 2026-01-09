РФ вдарила по Львову ракетою, що рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч км/год – військові

Російські військові пізно ввечері 8 січня вдарили по Львову ракетою, що рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів за годину по балістичний траєкторії, повідомило Повітряне командування «Захід» Повітряних сил України.

«8 січня о 23 годині 47 хвилин ворог завдав ракетний удар по об’єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету… Тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів», – йдеться в повідомленні.

Міський голова Львова Андрій Садовий вночі повідомив, що після оголошення повітряної тривоги у місті було чути низку вибухів.

«Чи був це «Орєшнік» «Орєшнік» – це російський мобільний ракетний комплекс середньої дальності, який, як вважають експерти, створений на базі розробленої раніше міжконтинентальної ракети «Ярс». Завдяки скороченій кількості розгінних ступенів «Орєшнік» менший за розмірами та має меншу дистанцію застосування — близько 5 тисяч кілометрів. Росія вперше могла використати ракету цього комплексу 21 листопада 2024 року під час удару по підприємству «Південмаш» у Дніпрі на сході України. Підприємство тоді було пошкоджене, а в місті загинули та були поранені люди. – наразі не відомо. Інформацію нададуть військові. Є приліт по об’єкту критичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби, триває ліквідація пожежі», – додав він.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький пізніше повідомив, що на місці ракетної атаки у Львові провели лабораторні дослідження. «Радіаційний фон – у межах норми. Перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не виявили», – зазначив він.

Повітряні сили вночі повідомляли, що близько 23:30 8 січня оголосили ракетну небезпеку по всій території України через загрозу застосування силами РФ балістичних ракет із полігону «Капустин Яр», після чого зафіксовано вибухи у Львівській області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.