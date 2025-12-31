Що відомо про дислокацію «Орєшніка» у Білорусі, який «заступив на бойове чергування»

Білоруська служба Радіо Свобода

Уранці 30 грудня білоруське та російське міністерства оборони продемонстрували відео з кадрами нібито «заступання на бойове чергування» в Білорусі ракетного комплексу «Орєшнік». Білоруська служба Радіо Свобода зібрала реакції експертів і спробувала розібратися в деталях того, що залишилося «поза кадром». За кілька днів до публікації російського відео американські дослідники з Міддлберійського коледжу на підставі супутникових знімків назвали колишній військовий аеродром «Кричев-6» можливим місцем розміщення комплексу «Орєшнік» («Орешник» в оригіналі – ред.). Білоруська служба Радіо Свобода перевірила ці висновки, зіставила їх з офіційними кадрами, зібрала оцінки незалежних експертів і спробувала розібратися, що насправді означає це розгортання – з військової та політичної точок зору. «Орєшнік» – це російський мобільний ракетний комплекс середньої дальності, який, як вважають експерти, створений на базі розробленої раніше міжконтинентальної ракети «Ярс». Завдяки скороченій кількості розгінних ступенів «Орєшнік» менший за розмірами та має меншу дистанцію застосування — близько 5 тисяч кілометрів. Росія вперше могла використати ракету цього комплексу 21 листопада 2024 року під час удару по підприємству «Південмаш» у Дніпрі на сході України. Підприємство тоді було пошкоджене, а в місті загинули та були поранені люди.

Про можливість розміщення російського ракетного комплексу «Орєшнік» у Білорусі було заявлено публічно на зустрічі російського керманича Володимира Путіна та фактичного очільника Білорусі Олександра Лукашенка наприкінці 2024 року. Визначений термін – друга половина 2025 року. Рішення про розміщення комплексу в Білорусі нібито ухвалили у відповідь на прохання Олександра Лукашенка. Тоді ж, за його словами, очільник Білорусі виставив Путіну умову, що цілі визначатимуться «у Білорусі, а не росіянами». Заява про те, що Білорусь нібито зможе самостійно визначати цілі для комплексу «Орєшнік», з’явилася в медіа цьогоріч у грудні після інтерв'ю міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна китайському телеканалу. Однак того ж дня державне російське агентство новин ТАРС анулювало цей матеріал, визнавши його помилковим. На продемонстрованих 30 грудня Міністерством оборони Білорусі кадрах «заступання на бойове чергування» ракетного комплексу «Орєшнік» та урочистого шикування на площі Свободи не помітили жодного білоруського військового. Керує офіційним заходом на трибуні неназваний російський підполковник, підписаний як заступник командира військової частини збройних сил Російської Федерації. Серед піднятих прапорів – один державний білоруський і три російські: державний прапор Росії, стяг Міністерства оборони Росії, стяг російських військ стратегічного призначення.

Як з'ясувала Білоруська служба Радіо Свобода, російським підполковником, який керував офіційним заходом у Білорусі, міг бути російський військовослужбовець Роман Остроушко . У 2021 році він був командиром ракетного дивізіону 54-ї ракетної дивізії з міста Тейково.

Цей підрозділ належить до Ракетних військ стратегічного призначення Росії та розташований приблизно за 200 кілометрів на північний схід від Москви. Російські державні ЗМІ неодноразово називали Тейківський ракетний дивізіон частиною «ядерного щита» країни. На озброєнні підрозділу стоять міжконтинентальні балістичні ракетні комплекси «Ярс». Будівництво на покинутому військовому аеродромі поблизу Кричева 26 грудня 2025 року американські дослідники Міддлберійського коледжу визначили ймовірне місце розташування комплексу «Орєшнік» у Білорусі – колишній військовий аеродром «Кричев-6», розташований за кілька кілометрів від білорусько-російського кордону. Супутникові знімки, вивчені дослідниками, показали швидке будівництво кількох нових будівель на цьому місці, починаючи з серпня 2025 року, а також повну реконструкцію залізничних колій та станції. «Найважливішим доказом є те, що будівельні бригади повністю перебудували залізничний вокзал, що обслуговував колишній аеродром, що є вагомим свідченням того, що це місце буде використовуватися російськими Ракетними військами стратегічного призначення (РВСП)», – зазначили дослідники.

За часів Радянського Союзу на військовому аеродромі «Кричів-6» базувався 28-й винищувальний авіаційний полк. Він входив до складу Московського округу ППО і тоді мав завдання обороняти Москву. Як заявив Олександр Лукашенко минулого грудня, місця, які розглядалися для розміщення «Орєшніка» в Білорусі, були саме тими, де за радянських часів могли бути розташовані стратегічні ядерні ракети. Він оголосив, що знає про 30 таких місць по всій країні. Через місяць він уточнив, що розглядаються місця поблизу Смоленської області Росії. Усі ці факти лише підтвердили припущення американських дослідників. Як з’ясувала Білоруська служба Радіо Свобода, щоб розпочати будівництво на території колишнього військового аеродрому поблизу Кричева, у серпні 2025 року білоруській владі довелося знести одне з невеликих приватних підприємств з виробництва деревного вугілля – «Вуглеград» .

«Вуглеград» запустили у 2020 році безпосередньо на тому ж місці, де згодом мало розгорнутися військове будівництво, на злітно-посадковій смузі. Тоді обласна влада називала це підприємство одним із найважливіших проєктів для регіону. Тут працювало кілька десятків місцевих жителів. Про подальшу долю виробництва нічого невідомо. Але будівництво велося так швидко, що печі підприємства були там щонайменше до кінця листопада. Від закладання фундаменту у вересні до демонстрації готових будівель на відео минуло лише 3 місяці. Із двох незалежних одне від одного джерел Білоруська служба Радіо Свобода також дізналася, що останнім часом на вулицях Кричева почали помічати російських військовослужбовців. Верифікація місця з відео МО Росії Білоруська служба Радіо Свобода отримала супутниковий знімок колишнього військового аеродрому під Кричевом, зроблений 16 листопада 2025 року. І порівняла його з відео, що було оприлюднене білоруським та російським міністерствами оборони. Розташування будівель, а також їхня кольорова гама, повністю збігаються та вказують на те, що відео дійсно могло бути зняте в цьому місці.

Невелика кількість снігу на офіційному відео може свідчити про те, що зйомки проводилися за кілька днів до публікації. Зараз глибина снігу в цих місцях більша. Супутникові знімки нижчої якості від 24 грудня 2025 року показують, що територія військового об'єкта, показаного на відео, ще не впорядкована, будівельні роботи тривають. А на кадрах з відео видно невеликі заводські наклейки на кожному з склопакетів однієї з будівель. Це може свідчити про те, що вікна були встановлені нещодавно. Поспішне будівництво та демонстрацію цього військового об'єкта також помітив Декер Евелет, американський аналітик, який спеціалізується на відкритих даних та супутникових знімках, співробітник CNA, який разом з іншими дослідниками визначив це місце як можливе місце для розгортання комплексу «Орєшнік». Він опублікував у соціальних мережах таке повідомлення: «Зараз все це розгортання проводиться поспіхом, щоб виконати заяву Лукашенка про те, що ракета буде введена в експлуатацію до кінця року. Найімовірніше, це неправда – ми не бачили ракети, а допоміжні споруди ще навіть не завершені». «Нам не показали ракету. Це факт» Білоруська служба Радіо Свобода звернулася за коментарем до Павла Подвига, старшого наукового співробітника Інституту дослідження проблем роззброєння ООН в Женеві та керівника проєкту «Стратегічні ядерні сили Росії». Він проаналізував відео, опубліковане Міністерством оборони Росії, а також можливе місце розташування комплексу «Орєшнік» поблизу Кричева.

У коментарі Радіо Свобода експерт зазначив, що на опублікованих кадрах справді видно церемонію заступання на бойове чергування, але показано лише кілька машин технічного забезпечення комплексу, а не саму пускову установку з ракетою: «Нам не показали ракету. Це факт».