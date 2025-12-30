У Росії й Білорусі заявили, що «Орєшнік» заступив на бойове чергування на білоруській території

Міністерство оборони Росії 30 грудня опублікувало відеозапис урочистої церемонії початку бойового чергування російського підрозділу, оснащеного мобільним наземним ракетним комплексом «Орєшнік».

У заяві не уточнюється місце розташування російського комплексу та кількість російських військовослужбовців, які його обслуговують. Згідно з нею, «фахівці бойових розрахунків пуску, зв’язку, захисту та енергопостачання, а також механіки-водії підрозділів ракетного комплексу» пройшли перепідготовку перед виходом на бойове чергування.

«У республіці Білорусь заздалегідь створені всі умови для бойового чергування та проживання російських військовослужбовців. Особовий склад підрозділу освоює нові райони бойового патрулювання», – стверджують у російському Міноборони.

Міністерство оборони Білорусі опублікувало аналогічну заяву. Додатково там зазначили, що комплекс «здатний досягати цілей на відстані до 5000 кілометрів, може бути озброєний як звичайними, так і спеціальними боєголовками та може бути запущений з будь-якої точки маршруту бойового патрулювання».

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко 18 грудня заявив про розміщення «Орєшніка» в Білорусі.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона знає про розташування російського ракетного комплексу «Орєшнік» у Білорусі та надала всю цю інформацію своїм міжнародним партнерам.



