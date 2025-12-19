Лукашенко прокоментував розслідування Радіо Свобода щодо дислокації «Орєшніка» в Білорусі

Олександр Лукашенко відреагував на розслідування Радіо Свобода, в якому секретний військовий об’єкт поблизу Слуцька названий можливим місцем розташування російського комплексу балістичних ракет

Олександр Лукашенко заявив 19 грудня на Всебілоруському народному зібранні, що повідомлення про місце дислокації російського комплексу балістичних ракет «Орєшнік» є хибними.

«Сьогодні читаю: наші дурні за кордоном заявили, що десь у Слуцькому районі ми розгорнули «Орєшнік». Не хочу говорити де, не скажу, але це повна нісенітниця! Ми не розгортали «Орєшнік» ні в якому Слуцьку. Ми розгорнули його там, де було вигідніше, але я про це не говоритиму, – сказав Лукашенко і додав, що «ракета нам потрібна».





У вересні білоруська служба Радіо Свобода опублікувала ексклюзивне розслідування щодо масштабного таємного будівництва стратегічного військового об’єкта на південь від Мінська, у Слуцькому районі біля села Павлівка. На основі аналізу супутникових знімків експерти висловили версію, що новий об’єкт є можливим місцем для розміщення російського комплексу балістичних ракет.

Підтвердження заяви Лукашенка про розміщення «Орєшніка» в Білорусі немає. Він і його союзник Росія раніше неодноразово погрожували Європі розміщенням комплексу на білоруській території. Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко назвав цю заяву «пропагандою страху виключно для Європи».

У листопаді минулого року російський президент Володимир Путін заявив про «успішне випробування у бойових умовах» новітньої ракети середньої дальності Орєшнік». За його словами, сили РФ завдали удару по Дніпру цією балістичною ракетою в без’ядерному гіперзвуковому оснащенні.

Через кілька тижнів, у грудні, Олександр Лукашенко звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням розмістити на території країни російську систему «Орєшнік». Путін відповів, що «вважає можливим розміщення «Орєшніка» на території Білорусі у другій половині 2025 року».