Очільник СБУ заявив про успішне знищення одного з трьох «Орєшніків» на території РФ

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що співробітники українських служб знищили одну з трьох російських балістичних ракет середньої дальності «Орєшнік» на території РФ.

«До цього ми жодного разу це не озвучували. Але можемо сказати, що один з трьох «Орєшніків» було успішно знищено на їхній території (території РФ – ред) на Капустіному Яру (ракетний військовий полігон РФ) силами ГУР, СБУ і СЗР. Знищення було стовідсоткове, це була дуже успішна операція. Про це доповідалося виключно президенту України, також про це знали кілька президентів інших країн», – сказав Малюк під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, операцію було проведено, «коли назву «Орєшнік» ще в принципі ніхто на широкому загалі не знав».

«Це було в той момент, коли назву «Орєшнік» ніхто на широкому загалі не використовував. І росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. Якщо не помиляюся, це було позаминулого літа», – заявив очільник СБУ.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

Читайте також: «Орєшнік» є варіантом балістичної ракети РС-26 «Рубеж», яка вперше була випробувана у 2011 році – розвідка Британїї

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в російські регіони регулярно прилітають бойові дрони, внаслідок чого є руйнування і жертви. Міноборони Росії стверджує, що атаки ведуться з українського боку.

Київ заявляв, що удари по Росії спрямовані проти військової, енергетичної і транспортної інфраструктури, які є ключовими для воєнних зусиль Москви.

Російська влада майже ніколи не повідомляє про повний масштаб шкоди, завданої українськими ударами.

У листопаді минулого року російський президент Володимир Путін заявив про «успішне випробування у бойових умовах» новітньої ракети середньої дальності Орєшнік». За його словами, сили РФ завдали удару по Дніпру цією балістичною ракетою в без’ядерному гіперзвуковому оснащенні.

Через кілька тижнів, у грудні, Олександр Лукашенко звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням розмістити на території країни російську систему «Орєшнік». Путін відповів, що «вважає можливим розміщення «Орєшніка» на території Білорусі у другій половині 2025 року».



