Лукашенко заявив про розміщення «Орєшніка» в Білорусі. У ЦПД кажуть про «пропаганду страху»

Росія розмістила в Білорусі ракетний комплекс «Орєшнік», заявив очільник білоруського режиму Олександр Лукашенко. Його слова передає місцева служба Радіо Свобода 18 грудня.

За твердженням Лукашенка, російський ракетний комплекс прибув до Білорусі 17 грудня.

«У нас один стовп нашого суверенітету – це близькі нам люди, росіяни. Якби не Росія та Китай, нам було б важко. У Європі газ коштує 500 доларів, а тут – 120», – заявив він.

Лукашенко назвав розміщення «Орєшніка» в Білорусі «стратегічним заходом стримування». Раніше він заявляв що в разі загрози спочатку реагує Білорусь, а потім долучається Росія.

Підтвердження цьому, крім слів самого Лукашенка, немає.

Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував це повідомлення, назвавши його «пропагандою страху».

«Інформація про «Орєшнік» в Білорусі - це пропаганда страху для Європи, виключно. І ця зброя носить виключно інформаційний характер», – заявив він.

Раніше він сам та його союзник Кремль неодноразово погрожували Європі розгорнути систему на білоруській території.

Білоруська служба Радіо Свобода раніше наводила можливе місце розташування російського балістичного ракетного комплексу – на південь від Мінська в Слуцькому районі поблизу села Павлівка. Будівництво військового об’єкта там велося в умовах повної секретності, і це, разом з іншими факторами, давало підстави це припускати.

У листопаді минулого року російський президент Володимир Путін заявив про «успішне випробування у бойових умовах» новітньої ракети середньої дальності Орєшнік». За його словами, сили РФ завдали удару по Дніпру цією балістичною ракетою в без’ядерному гіперзвуковому оснащенні.

Через кілька тижнів, у грудні, Олександр Лукашенко звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням розмістити на території країни російську систему «Орєшнік». Путін відповів, що «вважає можливим розміщення «Орєшніка» на території Білорусі у другій половині 2025 року».







