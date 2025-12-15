Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

США частково зняли санкції з калійних підприємств Білорусі

Міністерство фінансів США видало ліцензію на операції з трьома компаніями, в тому числі «Білоруськалій»
Міністерство фінансів США видало ліцензію на операції з трьома компаніями, в тому числі «Білоруськалій»

Сполучені Штати послабили санкції проти Білорусі. Як зазначає місцева служба Радіо Свобода, це сталося за кілька днів після звільнення владою Білорусі групи політв’язнів.

Міністерство фінансів США видало ліцензію на операції з трьома компаніями, а саме:

  • «Білоруськалій»
  • «Білоруська калійна компанія»
  • дочірня компанія БКК в Україні «Агророзквіт»

Сьогодні стало відомо, що Європейська Рада схвалила нові санкції проти Білорусі у відповідь на гібридні атаки на Литву.

Раніше голова Комітету у закордонних справах Сейму Литви соціал-демократ Ремігіюс Мотузас зазначив, що Європа та зокрема Литва навряд чи погодяться на скасування санкцій.

Читайте також: ЄС досі купує в РФ та Білорусі товари на 35 мільярдів євро – сім країн пропонують, як це припинити

Литва зупинила транзит білоруських калійних добрив з 1 лютого 2022 року після того, як США запровадили санкції проти найбільшого білоруського виробника калійних добрив «Білоруськалій».

Білорусь у результаті домовленостей зі США звільнила 13 грудня 123 громадянина Білорусі, а також Великої Британії, США, Литви, Латвії, Австралії та Японії. Серед звільнених було п’ятеро громадян України.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG