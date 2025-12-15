США частково зняли санкції з калійних підприємств Білорусі

Сполучені Штати послабили санкції проти Білорусі. Як зазначає місцева служба Радіо Свобода, це сталося за кілька днів після звільнення владою Білорусі групи політв’язнів.

Міністерство фінансів США видало ліцензію на операції з трьома компаніями, а саме:

«Білоруськалій»

«Білоруська калійна компанія»

дочірня компанія БКК в Україні «Агророзквіт»

Сьогодні стало відомо, що Європейська Рада схвалила нові санкції проти Білорусі у відповідь на гібридні атаки на Литву.

Раніше голова Комітету у закордонних справах Сейму Литви соціал-демократ Ремігіюс Мотузас зазначив, що Європа та зокрема Литва навряд чи погодяться на скасування санкцій.

Литва зупинила транзит білоруських калійних добрив з 1 лютого 2022 року після того, як США запровадили санкції проти найбільшого білоруського виробника калійних добрив «Білоруськалій».

Білорусь у результаті домовленостей зі США звільнила 13 грудня 123 громадянина Білорусі, а також Великої Британії, США, Литви, Латвії, Австралії та Японії. Серед звільнених було п’ятеро громадян України.



