Шахова федерація дозволила РФ і Білорусі використовувати національну символіку на юнацьких змаганнях

Генеральна Асамблея Міжнародної шахової федерації (FIDE) зобов’язує повернути всі команди та повністю відновити права юних гравців, відповідно до рекомендацій МОК.

Як повідомляє пресслужба федерації, під час Генеральної Асамблеї FIDE, що відбулася онлайн 14 грудня, національні делегати проголосували за дві окремі резолюції щодо статусу російських та білоруських шахістів: першу резолюцію подала російська шахова федерація, а другу – Рада FIDE.

Обидві резолюції посилалися на нещодавні рішення та рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо гравців з Росії та Білорусі. У резолюції Ради FIDE також згадується нещодавнє рішення Олімпійського комітету, зазначаючи, що «юні спортсмени з російським або білоруським паспортом більше не повинні бути обмежені в доступі до міжнародних юнацьких змагань, як в індивідуальних, так і в командних видах спорту».

Генеральна Асамблея проголосувала за схвалення як резолюції, запропонованої шаховою федерацією Росії (61 голос «за», 51 «проти», 14 утрималися та 15 делегатів не голосували), так і резолюції, запропонованої Радою FIDE (69 голосів «за», 40 «проти», 15 утрималися та 17 делегатів не голосували).

Документи відрізняються технічними протоколами щодо використання національних символів (прапорів та гімнів) у змаганнях дорослих команд – пропозиція РФ закликає до негайного відновлення національної символіки, а пропозиція Ради ФІДЕ передбачає її використання у юнацьких та юніорських змаганнях, але наразі вимагає нейтральної символіки для дорослих змагань.

Щоб дотримуватися юридичної сили обох голосувань, Рада FIDE вважає резолюцію Ради такою, що негайно набирає чинності, тобто:

•команди з Росії та Білорусі допускаються до офіційних турнірів FIDE;

•повне використання національної символіки дозволено у юнацьких та юніорських змаганнях відповідно до рекомендацій МОК;

•обмеження на проведення офіційних заходів FIDE в Білорусі знімаються.



Рада схвалить остаточне рішення щодо використання прапорів та гімнів у дорослих командних змаганнях після консультацій, щоб забезпечити відповідність міжнародним спортивним стандартам та МОК, додають у FIDE.

Міжнародна шахова федерація у березні 2022 року заборонила Росії та Білорусі брати участь у своїх офіційних змаганнях «до подальшого повідомлення».

Згодом Москва втратила право приймати світову шахову Олімпіаду 2022 року. Російським та білоруським командам заборонили брати участь у ній, навіть під нейтральним прапором. FIDE офіційно розірвала спонсорські контракти з російськими та білоруськими компаніями.

У грудні 2022 року, втім, FIDE дозволила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях під нейтральним прапором. У листопаді цього року федерація дозволила жіночій збірній Росії взяти участь у командному чемпіонаті світу 2025 року під нейтральним прапором.



