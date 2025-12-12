УЄФА: повернення Росії до міжнародних змагань неможливе – до політичного врегулювання

Повернення Росії до міжнародних змагань навіть на молодіжному рівні буде неможливим, доки не буде досягнуто політичного врегулювання, пише 12 грудня німецька агенція DPA з посиланням на неназваних високопосадовців європейського футболу.

Олімпійський саміт у четвер рекомендував дозволити юним спортсменам з Росії та Білорусі змагатися під своїми національними прапорами, а міжнародні федерації попросили розглянути спосіб повернення. Це стане найбільшим кроком до повернення Росії до міжнародного спорту з моменту заборони на виступи їхніх спортсменів Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) у 2022 році після повномасштабного вторгнення в Україну.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядав можливість повторного допуску Росії до змагань футболістів віком до 17 років ще у 2023 році, але зрештою відмовилася від цього плану. УЄФА розуміє, що в європейському футболі зберігається скептицизм щодо практичних аспектів повторного допуску Росії, навіть на молодіжному рівні. Росію можуть поновити у ФІФА та УЄФА, але джерела зазначають, що багато країн все одно відмовляться грати проти них або допускати їх на свою територію.

У заяві Олімпійського саміту, опублікованій 11 грудня, йдеться, що юні спортсмени з Росії та Білорусі «не мають нести відповідальність за дії своїх урядів – спорт – це їхній доступ до надії та спосіб показати, що всі спортсмени можуть поважати одні й ті ж правила та один одного». Саміт також рекомендував міжнародним спортивним федераціям скасувати заборону на проведення заходів у Білорусі, але залишив заборону чинною для Росії.