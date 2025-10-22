Мінспорту засудило обрання РФ до комітету ЮНЕСКО з викорінення допінгу

До складу Комітету управління Фондом ЮНЕСКО з викорінення допінгу у спорті поміж шести держав обрали Росію, повідомляє Міністерство молоді та спорту України увечері 21 жовтня.

Як пояснює відомство, фонд був створений відповідно до Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті та підтримує проєкти розвитку антидопінгових політик.

«Українська делегація, яка підтримувала і голосувала за кандидатуру Естонії на цих виборах, висловила протест та виступила із заявою про те, що Україна відмежовується від цього рішення», – йдеться в повідомленні.

За коментарем голови делегації України, заступниці міністра Вікторії Рясної, присутність Росії в комітеті управління фонду «серйозно підриває довіру до цього органу, а також ефективність його майбутньої роботи».

Вона уточнила, що Україна підтримувала кандидатуру Естонії як держави, яка демонструє відповідальний і прозорий підхід до антидопінгової політики та управління.

«Україна залишається твердо відданою чистому спорту, чесній грі та глобальній боротьбі з допінгом, де немає місця представникам держав-агресорів та грубим порушникам антидопінгових правил», – додає Мінспорту.

Фонд із викорінення ліквідації допінгу у спорті був заснований у 2008 році для допомоги державам-учасницям Міжнародної конвенції проти допінгу в спорті в розробці та впровадженні антидопінгових проєктів.

У листопаді 2022 року Всесвітнє антидопінгове агентство вимагало визнати російську фігуристку Камілу Валієву винною у порушенні антидопінгових правил і дискваліфікувати її на чотири роки з анулюванням результатів із моменту здачі позитивної допінг-проби.

Торік МОК закликав спортсменів не їздити до Росії на «Всесвітні ігри дружби» (згодом скасовані), нагадавши, зокрема, що російський уряд «демонструє повну неповагу до світових антидопінгових стандартів та чесності змагань».