Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Мінспорту засудило обрання РФ до комітету ЮНЕСКО з викорінення допінгу

Фонд із викорінення ліквідації допінгу у спорті був заснований у 2008 році для допомоги державам-учасницям Міжнародної конвенції проти допінгу в спорті в розробці та впровадженні антидопінгових проєктів
Фонд із викорінення ліквідації допінгу у спорті був заснований у 2008 році для допомоги державам-учасницям Міжнародної конвенції проти допінгу в спорті в розробці та впровадженні антидопінгових проєктів

До складу Комітету управління Фондом ЮНЕСКО з викорінення допінгу у спорті поміж шести держав обрали Росію, повідомляє Міністерство молоді та спорту України увечері 21 жовтня.

Як пояснює відомство, фонд був створений відповідно до Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті та підтримує проєкти розвитку антидопінгових політик.

«Українська делегація, яка підтримувала і голосувала за кандидатуру Естонії на цих виборах, висловила протест та виступила із заявою про те, що Україна відмежовується від цього рішення», – йдеться в повідомленні.

За коментарем голови делегації України, заступниці міністра Вікторії Рясної, присутність Росії в комітеті управління фонду «серйозно підриває довіру до цього органу, а також ефективність його майбутньої роботи».

Читайте також: У Норвегії судять експрезидента Міжнародного союзу біатлоністів, інкримінують отримання хабарів від РФ

Вона уточнила, що Україна підтримувала кандидатуру Естонії як держави, яка демонструє відповідальний і прозорий підхід до антидопінгової політики та управління.

«Україна залишається твердо відданою чистому спорту, чесній грі та глобальній боротьбі з допінгом, де немає місця представникам держав-агресорів та грубим порушникам антидопінгових правил», – додає Мінспорту.

Фонд із викорінення ліквідації допінгу у спорті був заснований у 2008 році для допомоги державам-учасницям Міжнародної конвенції проти допінгу в спорті в розробці та впровадженні антидопінгових проєктів.

У листопаді 2022 року Всесвітнє антидопінгове агентство вимагало визнати російську фігуристку Камілу Валієву винною у порушенні антидопінгових правил і дискваліфікувати її на чотири роки з анулюванням результатів із моменту здачі позитивної допінг-проби.

Торік МОК закликав спортсменів не їздити до Росії на «Всесвітні ігри дружби» (згодом скасовані), нагадавши, зокрема, що російський уряд «демонструє повну неповагу до світових антидопінгових стандартів та чесності змагань».

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG