WADA вимагає позбавити російську фігуристку трьох золотих медалей

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) вимагає визнати російську фігуристку Камілу Валієву винною у порушенні антидопінгових правил і дискваліфікувати її на чотири роки з анулюванням результатів із моменту здачі позитивної допінг-проби.

16-річну Валієву підозрюють у вживанні забороненого у спорті препарату триметазидину. Речовину виявили у її пробі від 25 грудня 2021 року, але про це стало відомо лише у лютому, під час Олімпійських ігор у Пекіні, за кілька днів до змагань фігуристок. Валієву все ж таки допустили до змагань, на яких вона посіла четверте місце.

Якщо Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнить вимоги WADA, Валієву позбавлять золотих медалей чемпіонату Росії та чемпіонату Європи 2022 року – медалі перейдуть Олександрі Трусовій і Анні Щербаковій відповідно. Також російським фігуристам не вручать «золото» за перемогу в командному турнірі на Олімпіаді – його отримає збірна США.

Цього сезону Валієва виграла два етапи Гран-прі Росії. Російські етапи проводяться паралельно з міжнародними етапами Гран-прі – російських фігуристів на них не допустили у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії до України.

Коли буде ухвалене остаточне рішення у справі Валієвої, CAS не уточнює.