Олімпіада: Міжнародне агентство тестування підтвердило заборонену речовину в тесті російської фігуристки

Міжнародне агентство тестування (ITA) підтвердило 11 лютого, що в допінг-пробі російської фігуристки Каміли Валієвої виявлений заборонений триметазидин.

Згідно із заявою агентства, допінг-пробу у Валієвої взяли 25 грудня під час чемпіонату Росії з фігурного катання в Санкт-Петербурзі. Акредитована Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) лабораторія в Стокгольмі повідомила про виявлений в тесті Валієвої заборонений препарат 8 лютого, вже після відкриття Зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Після цього фігуристку умовно відсторонило від змагань Російське антидопінгове агентство (РОСАДА). 9 лютого Валієва оскаржила це рішення в Дисциплінарному антидопінговому комітеті РОСАДА, який того ж дня його скасував. Це дозволило спортсменці продовжити участь у Олімпіаді в Пекіні.

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Між тим Міжнародний олімпійський комітет вже подав апеляцію на це рішення до Спортивного арбітражного суду (CAS). Справу Каміли Валієвої розглядатиме виїзна панель суду в Пекіні. Рішення мають ухвалити до 15 лютого – початку короткої програми в жіночому одиночному катанні.

Рішення про те, чи отримають російські фігуристи золоті медалі за командні змагання, які відбулися за участю Валієвої 7 лютого, ухвалять пізніше.

Церемонія нагородження фігуристів за підсумками командного турніру мала відбутися у понеділок, 7 лютого. Проте її спочатку перенесли на вівторок, а згодом — на невизначений термін. 9 лютого портал Inside the Games припустив, що причиною затримки церемонії нагородження могли стати проблеми з допінг-тестуванням у Валієвої.

WADA та Міжнародний олімпійський комітет відмовилися коментувати цю інформацію. Організатори Ігор говорили, що нагородження російських спортсменів відкладається через деякі «юридичні консультації».

Камілі Валієвій 15 років, офіційно до досягнення 16-річного віку її не можуть звинуватити у порушенні антидопінгових правил.

У ряді медіа Валієву називають головною сенсацією Олімпіади у Пекіні. 7 лютого, під час довільної програми командного турніру, вона стала першою в історії фігуристкою, яка виконала четверний стрибок на Олімпійських іграх.

Триметазидин – кардіологічний препарат. Зокрема, його застосовують для профілактики стенокардії при ішемічній хворобі серця. Він заборонений WADA з 2015 року, оскільки за своїми фармакологічними ефектами може бути кваліфікований як модулятор кардіометаболізму.

Російські спортсмени виступають у Пекіні, як і минулого року на Іграх у Токіо, під прапором Олімпійського комітету Росії. Під час нагородження медалістів звучить не гімн Росії, а фрагмент із Першого концерту для фортепіано з оркестром Петра Чайковського. На одязі спортсменів немає російської символіки. Ці обмеження запровадили через багаторазові порушення Росією правил боротьби з допінгом.