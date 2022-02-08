У Пекіні 32 спортсмени перебувають на ізоляції після позитивного тесту на COVID-19

На зимових Олімпійських іграх 32 спортсмени перебувають в ізоляції у спеціальних готелях після того, як здали позитивні тести на COVID-19, пише Forbes. Про це повідомили організатори Ігор після скарг на умови проживання та харчування, з якими виступили кілька спортсменів на карантині.

Відповідальний медичний експерт Браян Макклоскі сказав, що організатори Олімпіади намагаються дозволити якомога більшій кількості людей вийти із ізоляції. Він додав, що 50 спортсменів були виписані з ізоляції, а більшість ізольованих осіб не потребують ніякої медичної допомоги.

Макклоскі сказав, що всі учасники Олімпіади регулярно проходять тестування, і майже всі були вакциновані, що робить шанс підхопити COVID-19 у Пекіні «меншим, ніж будь-де в світі».

Серед ізольованих на Олімпіаді нині перебувають двоє українських біатлоністок – Олена Білосюк (Підгрушна) та Дарʼя Блашко.