Олімпіада: жіноча збірна України з біатлону втратила через COVID-19 ще одну спортсменку

Напередодні другого змагального дня в біатлонній пррограмі Олімпіади українська жіноча команда втратила ще одну бойову одиницю, повідомляє 6 лютого сайт Федерації біатлону України.

«На жаль, два поспіль тести на коронавірус, здані Дарʼєю Блашко, виявилися позитивними. Спортсменка переведена в режим ізоляції і не зможе взяти участь у завтрашніх індивідуальних гонках, попри те, що у старт-листі вона заявлена під 79-м номером. Спортсменка почувається добре. Але для виходу з режиму ізоляції необхідно здати два негативні тести з інтервалом не менше ніж 24 години», – ідеться в повідомленні.

Ще до початку змагань жіноча команда України втратила з цієї ж причини багаторічного капітана, олімпійську чемпіонку Олену Білосюк (Підгрушну). Замість неї до Пекіна викликана Анастасія Меркушина, яка була першою запасною.

Жіноча індивідуальна гонка розпочнеться на біатлонному стадіоні в Чжанцзякоу в понеділок, 7 лютого, об 11:00. Україну представлятимуть Ірина Петренко (Варвинець) під 21-м стартовим номером, Юлія Джима (32) та Валя Семеренко (62). Всього в стартовому протоколі 89 учасниць.