У Пекіні виявили найбільше число нових випадків COVID-19 з середини 2020 року

У столиці Китаю Пекіні повідомили про найбільшу кількість нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 з середини 2020 року – лише за кілька днів до відкриття зимових Олімпійських ігор.

Загальна кількість нових випадків (20), виявлена в Пекіні 30 січня, була найвищою в місті з червня 2020 року, повідомила Національна комісія охорони здоров’я.

Китай також повідомив про 34 нові випадки COVID-19 серед персоналу, що має відношення до Олімпійських ігор, повідомив оргкомітет Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

У ці дані потрапили 13 спортсменів або представників команд, які отримали позитивний результат після прибуття в аеропорт 29 січня.

Загалом 29 січня в Китаї повідомили про 81 новий випадок COVID-19 на материку проти 59 випадків днем раніше.

Нових смертей не було, кількість померлих складає 4636.

Зимова Олімпіада відбуватиметься під суворим контролем – спортсмени повинні бути вакциновані або проходити карантин після прибуття до Китаю.

Олімпіада запланована на 4-20 лютого.

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