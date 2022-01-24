Китай: у Пекіні тестуватимуть 2 мільйони людей перед зимовою Олімпіадою

Китай 24 січня скасував місячний карантин у Сіані – північному місті з населенням приблизно 13 мільйонів людей. Влада також наказала тестувати 2 мільйони людей у Пекіні менш ніж за два тижні до початку зимових Олімпійських ігор.

Локдаун у Сіані – великому промисловому центрі та колишній столиці імперії – було знято через день після відновлення комерційних рейсів із міста напередодні.

У Пекіні, де Зимові Олімпійські ігри мають розпочатися 4 лютого, близько 2 мільйонів жителів району Фентай отримали наказ пройти тестування після низки зареєстрованих хворих.

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За розпорядженням влади, мешканці районів Пекіна, де ризик зараження вважається високим, не повинні залишати місто після того, як 25 випадків було виявлено в районі Фентай і ще 14 – в інших районах.

Зимова Олімпіада відбуватиметься під суворим контролем – спортсмени повинні бути вакциновані або проходити карантин після прибуття до Китаю.