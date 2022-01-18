Нацбанк ввів у обіг пам’ятні монети до Олімпійських ігор в Пекіні

Національний банк України 18 січня ввів у обіг дві пам’ятні монети, присвячені 24-им зимовим Олімпійським іграм, проведення яких заплановано на лютий 2022 року в столиці Китаю Пекіні.

Як йдеться на сторінці регулятора, дві монети номіналом 2 та 10 гривень мають однакове оформлення на аверсі та реверсі.

На аверсі монет розміщено: малий Державний герб України, над яким напис півколом «Україна», у центрі у дзеркальному колі – голова дракона і напис 2022; ліворуч та праворуч – чотири піктограми, що символізують олімпійські види спорту.

На реверсі монет розміщено композицію, що символізує Китай – карта Пекіна, на якій зображено піктограми сноубордиста і фігуристки (у центрі), праворуч від якої – віяло. Також на реверсі монети розміщено сніжинку, логотип Національного олімпійського комітету України, над яким голова дракона і вогонь – один із символів Олімпійських ігор.

Як виглядають монети, можна детальніше подивитися ТУТ.

Художником монет є Марина Куц. Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла, монета номіналом 2 гривні – з нейзильберу.

Олімпійські ігри у Пекіні розпочнуться 4 лютого і триватимуть до 20-го. Влада оголосила, що на змагання не будуть допускати вболівальників з-за кордону. Спортсмени й інші учасники ігор повинні дотримуватися суворих санітарних протоколів.

Такі країни, як Сполучені Штати, Велика Британія, Канада, Австралія та інші західні країни, вирішили не відправляти жодних політичних офіційних осіб на Олімпійські ігри в Пекіні через порушення прав людини в Китаї. Китайську владу критикують через її ставлення до меншин, таких, як уйгури в Сіньцзяні чи тибетці, а також за придушення демократичного руху в Гонконгу. Проте Китай відкидає ці звинувачення.