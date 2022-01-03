Правозахисники закликали керівника МОК піти у відставку через Олімпійські ігри в Пекіні

Директор Human Rights Watch (HRW) у Німеччині Венцель Міхальскі закликав президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха та інших високопосадовців піти у відставку у звʼязку із запланованими на лютий 2022 року зимовими Олімпійськими іграми в Пекіні.

«Вони повинні піти у відставку і залишити поле новому поколінню чиновників, які поважають права людини», – сказав Міхальскі радіо Deutschlandfunk увечері 2 січня. Правозахисник додав, що настав час «зламати» владу великих спортивних організацій, таких як МОК і міжнародний футбольний керівний орган ФІФА, «оскільки вони показали, що діють безвідповідально і жадібно».

ФІФА зазнала критики через імовірні зловживання під час ухвалення рішень про проведення чемпіонатів світу в Росії 2018 року і Катарі 2022 року.

Такі країни, як Сполучені Штати, Велика Британія, Канада, Австралія та інші західні країни, вирішили не відправляти жодних політичних офіційних осіб на Олімпійські ігри в Пекіні, які пройдуть з 4 до 20 лютого, – через порушення прав людини в Китаї. Китайську владу критикують через її ставлення до меншин, таких, як уйгури в Сіньцзяні чи тибетці, а також зв придушення демократичного руху в Гонконгу.

Президент МОК Томас Бах захищає вибір Пекіна, стверджуючи, що МОК є політично нейтральним. Він також зазначив, що під час проведення змагань права людини порушені не будуть.